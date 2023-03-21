Профессор Морин Су и ее коллеги выяснили, что причиной могут быть половые различия в уровне активности гена KDM6A, отвечающего за выработку UTX белка. Этот пептид влияет на структуру белковой оболочки ДНК, благодаря чему управляет активностью большого количества генов, вероятно связанных с метаболизмом человеческих клеток.

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Мужчины тяжелее переносят инфекции

В организме мужчин присутствует заметно больше NK-клеток, отвечающих за борьбу с инфекциями, но это не делает их более защищенными от болезней, чем женщин. Мы обнаружили, что это связано с тем, что ген KDM6A значительно активнее в женских NK-клетках, что позволяет им более эффективно противостоять патогенам.

– объяснила профессор UCLA Морин Су.

Американские молекулярные биологи обнаружили, что белок UTX также важен для работы NK-клеток, одного из типа лимфоцитов, который отвечает за подавление вирусных инфекций. Исследователи выяснили, что уровень активности пептида отличается в женских и мужских лимфоцитах. В NK-клетках женщин UTX более активен, что улучшает способность бороться с вирусами, но при этом ускоряет естественную смерть этих клеток.

Различия активности пептида в лимфоцитах женщин и мужчин были связаны с тем, что ген KDM6A расположен на женской Х-хромосоме. Опыты на мышах показали, что искусственное понижение активности гена KDM6A привело к тому, что самки стали столь же уязвимыми к инфекциям, как и самцы.

Различный иммунитет

Кроме того, ученые обнаружили, что концентрация женских или мужских половых гормонов не влияла на уровень активности UTX в лимфоцитах животных. Это свидетельствует о генетической природе отличий в уровне активности NK-клеток в организме мужчин и женщин.

Как считают исследователи, работа поможет разработать новые, более эффективные методы борьбы с инфекциями, учитывающими особенности работы лимфоцитов мужчин и женщин. Кроме того, дальнейшее изучение работы белка UTX поможет ученым создать подходы, которые помогут иммунитету мужчин активнее бороться с инфекцией.