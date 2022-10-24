Людей, які проходять реабілітацію, сьогодні обліковує державний реєстр медичних виробів. З липня 2022 року функція обліку суб‘єктів, які відповідають за введення в обіг засобів реабілітації, перейшла від Мінсоцполітики до Держлікслужби. Про це розповіла в інтерв’ю заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
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В МОЗ оновлюють систему реабілітації
Наразі в МОЗ готуються до впровадження оновленої системи реабілітації, зокрема її технічної реалізації. Також триває тендер на технічну розробку, в рамках якої буде впроваджено окремий функціонал в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Працюють й над двома довідниками:
- Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності ISO 9999,
- Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я
Як розповіла Марія Карчевич, Україна довго перекладала і затверджувала цей класифікатор як національний. Тому зараз розпочинається процес його впровадження та імплементації в різних сферах: охорони здоров’я, соціальній, освіті, спорті тощо. Також в ЕСОЗ можна буде вести індивідуальний план реабілітації
З технічної сторони ЕСОЗ планують інтегрувати з інформаційною системою Мінсоцполітики.
Але це поки що лише технічний інструмент. У контексті цієї реформи потрібно глобальне розуміння – як швидко ми зможемо змінити і підходи, і зробити більш дієвими інструменти, які зараз у нас є,
– додала Карчевич.
Заступниця голови МОЗ вважає, що швидкі переваги міністерство зможе мати вже протягом пів року. Однак якщо говорити більш глобально – це реформа кількох років.
В МОЗ розуміють, що потрібно окремо звертати увагу на людей з обмеженням функціональності
Як повідомила Марія Карчевич, в МОЗ також розуміють, що потрібно окремо звертати увагу на людей з обмеженням функціональності. Державі необхідно створювати більше інструментів, аби вони могли адаптуватися та інтегруватися в соціум, щоб могли використовувати свої вміння та потенціал для самореалізації. Відтак в міністерстві обговорюють ширшу реформу системи інвалідності в контексті впровадження Міжнародної класифікації функціонування.
Разом із впровадженням нової системи реабілітації, формуванням індивідуального плану реабілітації мають визначатися медичні та соціальні потреби людини з обмеженням життєдіяльності, щоб уже на ранніх етапах були надані всі можливі інструменти для відновлення, адаптації та інтеграції в соціум,
– зазначила Марія Карчевич.
Зокрема йдеться про можливість переосвіти та подальшого працевлаштування. Однак якщо відновлення буде неможливим, "відбуватиметься підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності" для надання відповідних необхідних соціальних, медичних послуг тощо.
Що таке Електронна система охорони здоров’я
ЕСОЗ – одна з найбільших ІТ-систем в Україні, яка створена для збору даних та їхнього аналізу, на основі чого можна робити прогнози та приймати стратегічні рішення щодо здоров’я українців.