Людей, проходящих реабилитацию, сегодня учитывает государственный реестр медицинских изделий. С июля 2022 года функция учета субъектов, отвечающих за введение в обращение средств реабилитации, перешла от Минсоцполитики в Госликслужбу. Об этом рассказала в интервью заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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В Минздраве обновляют систему реабилитации

В настоящее время в Минздраве готовятся к внедрению обновленной системы реабилитации, в частности, ее технической реализации. Также идет тендер на техническую разработку, в рамках которой будет внедрен отдельный функционал в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Работают и над двумя справочниками:

Вспомогательные средства для лиц с ограничением жизнедеятельности ISO 9999,

Классификатор функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья

Как рассказала Мария Карчевич, Украина долго переводила и утверждала этот классификатор как национальный. Поэтому сейчас начинается процесс его внедрения и имплементации в разных сферах: здравоохранении, а также в социальном, образовании, спорте и т.д. Также в ЕСОЗ можно будет вести индивидуальный план реабилитации

С технической стороны ЕСОЗ планируют интегрировать с информационной системой Минсоцполитики.

Но это пока только технический инструмент. В контексте этой реформы нужно глобальное понимание – как быстро мы сможем изменить и подходы, и сделать более действенными инструменты, которые сейчас у нас есть,

– добавила Карчевич.

Замглавы Минздрава считает, что быстрые преимущества министерство сможет иметь уже в течение полугода. Однако, если говорить более глобально – это реформа нескольких лет.

В Минздраве понимают, что нужно отдельно обращать внимание на людей с ограничением функциональности

Как сообщила Мария Карчевич, в Минздраве также понимают, что нужно отдельно обращать внимание на людей с ограничением функциональности. Государству необходимо создавать больше инструментов, чтобы они могли адаптироваться и интегрироваться в социум, чтобы использовать свои умения и потенциал для самореализации. Следовательно, в министерстве обсуждают более широкую реформу системы инвалидности в контексте внедрения Международной классификации функционирования.

Вместе с внедрением новой системы реабилитации, формированием индивидуального плана реабилитации должны определяться медицинские и социальные потребности человека с ограничением жизнедеятельности, чтобы на ранних этапах были предоставлены все возможные инструменты для восстановления, адаптации и интеграции в социум,

– отметила Мария Карчевич.

В частности, речь идет о возможности переобразования и дальнейшего трудоустройства. Однако если восстановление будет невозможным, "будет происходить подтверждение устойчивого ограничения жизнедеятельности" для предоставления соответствующих необходимых социальных, медицинских услуг и т.п.