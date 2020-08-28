Україна готова до співпраці з міжнародними спільнотами щодо виготовлення вакцини проти коронавірусного захворювання. Зокрема, в України є потужності для масового виробництва вакцини.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента України.

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Зеленський подякував за досягнуту домовленість щодо доз вакцини, коли вона буде виготовлена та зазначив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.

Володимир Зеленський “Ми вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні. Маємо для цього кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас”.

Також очільник держави зазначив, що із суспільством проводиться "серйозна комунікація" щодо COVID-19, а уряд працює над збільшенням кількості ліжок для таких хворих, якщо буде друга хвиля.

Коли з'явиться вакцина проти коронавірусу

Наразі 31 вакцина перебуває на етапі клінічних випробувань, тобто виробники розпочали випробування вакцини на людях. Ще 142 компанії перебувають на стадії передклінічних досліджень вакцин.

Найбільшого прогресу — виходу на третій етап клінічних досліджень — досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три китайські вакцини;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Як тільки один із кандидатів-вакцин пройде усі етапи досліджень, перевірку на ефективність та безпечність, ВООЗ дозволить виробництво вакцини.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу