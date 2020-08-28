Украина готова к сотрудничеству с международным сообществом по изготовлению вакцины против коронавирусного заболевания. В частности, в Украине есть мощности для массового производства вакцины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

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Зеленский поблагодарил за достигнутую договоренность относительно доз вакцины, когда она будет изготовлена, и отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

Владимир Зеленский “Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Имеем для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас”.

Также глава государства отметил, что с обществом проводится "серьезная коммуникация" относительно COVID-19, а правительство работает над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна.

Когда появится вакцина против коронавируса

Сейчас 31 вакцина находится на этапе клинических испытаний, то есть производители начали испытания вакцины на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.

Наибольшего прогресса — выхода на третий этап клинических исследований — достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три китайских вакцины;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Как только один из кандидатов-вакцин пройдет все этапы исследований, проверку на эффективность и безопасность, ВОЗ разрешит производство вакцины.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала