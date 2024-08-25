Що відомо про вакцину проти раку легень

Нова вакцина допомагає імунній системі виявляти та знищувати ракові клітини, а також запобігати їхній повторній появі.

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Вакцина отримала назву BNT116, її розробила компанія BioNTech. Принцип дії – мРНК-технологія, яка вже довела своєю ефективністю у боротьбі з COVID-19.

Учені пояснили, що вакцина буквально "навчає" імунну систему розпізнавати та знищувати ракові клітини, не пошкоджуючи здорові тканини.

Наразі препарат призначений для лікування найпоширенішого типу раку легень – недрібноклітинного (NSCLC).

Довідково. Від цього раку легень щороку помирає близько 1,8 мільйона людей. Особливо важко захворювання піддається на пізніх стадіях, коли пухлини вже розповсюдились по організму.

На якому етапі випробування

Відомо, що у 7-ми країнах уже стартували клінічні випробування вакцини. Зокрема, тестують вакцину у Великій Британії, США, Німеччині, Угорщині, Польщі, Іспанії та Туреччині. Ба більше у Британії вакцину вже тестують на пацієнті.

Планують, що усього до випробувань залучать 130 пацієнтів з різними стадіями раку. Вони будуть щеплені вакциною та отримуватимуть імунотерапію.

Учені покладають великі надії на вакцину, адже вона проста у використанні та дозволяє націлюватись на конкретні ракові клітини.

Якщо випробування будуть успішними, ця вакцина може стати стандартом лікування раку легень у всьому світі.