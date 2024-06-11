Існує стереотип, що чоловіки, які незадоволені розміром свого статевого органу, намагаються компенсувати цей недолік, купуючи дорогі автомобілі або, наприклад, штурмові гвинтівки.

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Нове дослідження розміру чоловічого члена

Вчені з соціологічного факультету Техаського університету в Сан-Антоніо, з коледжу медсестер і медичних наук при Техаському університеті A&M у місті Колледж-Стейшен, а також з Університету штату Флорида вирішили перевірити, чи дійсно існує зв'язок між розміром пеніса та володінням зброєю.

Очікуваний зв'язок між незадоволенням розміром пеніса та більшою ймовірністю купівлі зброї випливає з того, що ми називаємо "психосексуальною теорією володіння зброєю",

– пояснили дослідники.

Оскільки до цього часу лише в одному дослідженні торкалися "психосексуальної теорії володіння зброєю", соціологи вирішили проаналізувати дані 1840 чоловіків віком від 18 до 95 років, щоб безпосередньо вивчити зв'язок між незадоволенням розміром пеніса та володінням зброєю в Сполучених Штатах.

Учасники відповідали на кілька питань: "Чи володієте ви особисто будь-якою вогнепальною зброєю?", "Чи володієте ви будь-якою напівавтоматичною або повністю автоматичною зброєю?", "Скільки пістолетів або іншої вогнепальної зброї у вас є?".

Крім того, чоловіки оцінювали задоволеність або незадоволеність сексуальним життям та розміром пеніса в стані ерекції (за шкалою від одного до семи), загальне психічне здоров'я, чоловічість і розповідали про досвід збільшення органу – наприклад, за допомогою помп, вантажів, кремів, різних харчових добавок, операцій. Респонденти також називали кількість сексуальних партнерів за останній рік, свій зріст і вагу (індекс маси тіла).

Стереотип не підтвердився

В результаті виявилося, що 43% (791) чоловіків володіли вогнепальною зброєю, а у 11% (202) з них була гвинтівка. Здебільшого респонденти, особливо ті, що страждають на ожиріння, були незадоволені розміром свого статевого члена та його зовнішнім виглядом, але лише 7% (129) повідомили, що намагалися його збільшити. Про незадоволеність сексуальним життям заявили 30% (552) учасників опитування. В середньому кожен мав по одному партнеру за останній рік.

Ймовірність того, що людина мала вдома зброю (будь-який пістолет або гвинтівку військового стилю), була нижчою у чоловіків, які були більш незадоволені розміром свого пеніса. Фактично кожна додаткова одиниця в оцінці незадоволеності знижувала ймовірність володіння будь-якою зброєю на 11%, а саме гвинтівкою – на 20%, – зазначили автори статті.

Водночас жодного зв'язку між спробами збільшити статевий орган і володінням зброєю вони не виявили. Розмір пеніса, вік, сексуальна орієнтація, район проживання та самооцінка чоловічості також не корелювали між собою.

Однак у молодих чоловіків (18 – 29 років) зв'язок між незадоволенням своїм статевим членом і ймовірністю купівлі зброї була більш вираженою, ніж в учасників старше 60 років. У випадку літніх вона взагалі виявилася практично нульовою.