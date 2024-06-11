Существует стереотип, что мужчины, которые недовольны размером своего полового органа, пытаются компенсировать этот недостаток, покупая дорогие автомобили или, например, штурмовые винтовки.

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Новое исследование размера мужского члена

Ученые с социологического факультета Техасского университета в Сан-Антонио, из колледжа медсестер и медицинских наук при Техасском университете A&M в городе Колледж-Стейшен, а также из Университета штата Флорида решили проверить, действительно ли существует связь между размером пениса и владением оружием.

Ожидаемая связь между недовольством размером пениса и большей вероятностью покупки оружия следует из того, что мы называем "психосексуальной теорией владения оружием",

– объяснили исследователи.

Поскольку до сих пор только в одном исследовании касались "психосексуальной теории владения оружием", социологи решили проанализировать данные 1840 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, чтобы непосредственно изучить связь между недовольством размером пениса и владением оружием в Соединенных Штатах.

Участники отвечали на несколько вопросов: "Владеете ли вы лично каким-либо огнестрельным оружием?", "Владеете ли вы каким-либо полуавтоматическим или полностью автоматическим оружием?", "Сколько пистолетов или другого огнестрельного оружия у вас есть?".

Кроме того, мужчины оценивали удовлетворенность или неудовлетворенность сексуальной жизнью и размером пениса в состоянии эрекции (по шкале от одного до семи), общее психическое здоровье, мужественность и рассказывали об опыте увеличения органа – например, с помощью помп, грузов, кремов, различных пищевых добавок, операций. Респонденты также называли количество сексуальных партнеров за последний год, свой рост и вес (индекс массы тела).

Стереотип не подтвердился

В результате оказалось, что 43% (791) мужчин владели огнестрельным оружием, а у 11% (202) из них была винтовка. В основном респонденты, особенно те, страдающие ожирением, были недовольны размером своего полового члена и его внешним видом, но только 7% (129) сообщили, что пытались его увеличить. О неудовлетворенности сексуальной жизнью заявили 30% (552) участников опроса. В среднем каждый имел по одному партнеру за последний год.

Вероятность того, что человек имел дома оружие (любой пистолет или винтовку военного стиля), была ниже у мужчин, которые были более недовольны размером своего пениса. Фактически каждая дополнительная единица в оценке неудовлетворенности снижала вероятность владения любым оружием на 11%, а именно винтовкой – на 20%, – отметили авторы статьи.

При этом никакой связи между попытками увеличить половой орган и владением оружием они не обнаружили. Размер пениса, возраст, сексуальная ориентация, район проживания и самооценка мужественности также не коррелировали между собой.

Однако у молодых мужчин (18 – 29 лет) связь между неудовлетворенностью своим половым членом и вероятностью покупки оружия была более выраженной, чем у участников старше 60 лет. В случае пожилых она вообще оказалась практически нулевой.