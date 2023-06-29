У публікаціях додають, що Україна має один з найвищих показників захворюваності на ВІЛ/СНІД. Тож зростання ВІЛ-інфікованих у зазначених країнах пов'язане нібито саме з українськими біженцями.

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Новий фейк росіян

Кремлівські телеграм-канали поширюють інформацію, начебто країни Балтії Фінляндія стверджують про різке збільшення числа випадків зараження ВІЛ та СНІД. Росіяни пов'язують це з тим, що до вказаних країн приїхали біженці з України.

Як доказ наводять статтю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у якій йдеться про те, що Україна має один із найвищих показників захворювання на ВІЛ/СНІД. Також у дописі додають статті литовського та британського медіа про начебто збільшення кількості захворювань.

Як насправді

На сайті ВООЗ справді зазначають, що Україна має один із найвищих показників захворюваності на ВІЛ/СНІД у Європі. У статті ВООЗ роблять акцент на лікуванні українських біженців від ВІЛ/СНІД у Польщі, але не згадують зростання захворюваності. 30 листопада 2022 року ВООЗ та Європейський центр профілактики та контролю захворювань опублікували звіт щодо ситуації з ВІЛ/СНІД в Європі. Хоча документ актуальний, у ньому наводять дані лише за 2021 рік. Зокрема Росія мала найвищий показник захворюваності на ВІЛ/СНІД у європейському регіоні у 2021 році. Україна у цьому списку займає друге місце.

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) — інфекція, яка вражає імунну систему організму. Передається через кров та біологічні рідини під час статевого контакту і вагітності, пологів або годування груддю. Тоді як СНІД — остання стадія розвитку ВІЛ-інфекції.

Люди із ВІЛ-інфекцією в Україні можуть звернутися на загальнонаціональну гарячу лінію з питань ВІЛ/СНІДу — 0 800 500 451. ВІЛ-інфіковані в Україні можуть отримати антиретровірусну терапію (АРТ) за фактичним місцем проживання. Для цього треба звернутися в Центр СНІДу чи кабінет "Довіра" у будь-якій області України. Окрім цього, ВІЛ-інфіковані біженці з України можуть отримати допомогу у лікуванні за кордоном. Усю інформацію про медичну допомогу українцям із ВІЛ-інфекцією в Європі можна прочитати тут.