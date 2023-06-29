У публікаціях додають, що Україна має один з найвищих показників захворюваності на ВІЛ/СНІД. Тож зростання ВІЛ-інфікованих у зазначених країнах пов'язане нібито саме з українськими біженцями.
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Кремлівські телеграм-канали поширюють інформацію, начебто країни Балтії Фінляндія стверджують про різке збільшення числа випадків зараження ВІЛ та СНІД. Росіяни пов'язують це з тим, що до вказаних країн приїхали біженці з України.
Як доказ наводять статтю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у якій йдеться про те, що Україна має один із найвищих показників захворювання на ВІЛ/СНІД. Також у дописі додають статті литовського та британського медіа про начебто збільшення кількості захворювань.
Як насправді
На сайті ВООЗ справді зазначають, що Україна має один із найвищих показників захворюваності на ВІЛ/СНІД у Європі. У статті ВООЗ роблять акцент на лікуванні українських біженців від ВІЛ/СНІД у Польщі, але не згадують зростання захворюваності. 30 листопада 2022 року ВООЗ та Європейський центр профілактики та контролю захворювань опублікували звіт щодо ситуації з ВІЛ/СНІД в Європі. Хоча документ актуальний, у ньому наводять дані лише за 2021 рік. Зокрема Росія мала найвищий показник захворюваності на ВІЛ/СНІД у європейському регіоні у 2021 році. Україна у цьому списку займає друге місце.
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) — інфекція, яка вражає імунну систему організму. Передається через кров та біологічні рідини під час статевого контакту і вагітності, пологів або годування груддю. Тоді як СНІД — остання стадія розвитку ВІЛ-інфекції.
Люди із ВІЛ-інфекцією в Україні можуть звернутися на загальнонаціональну гарячу лінію з питань ВІЛ/СНІДу — 0 800 500 451. ВІЛ-інфіковані в Україні можуть отримати антиретровірусну терапію (АРТ) за фактичним місцем проживання. Для цього треба звернутися в Центр СНІДу чи кабінет "Довіра" у будь-якій області України. Окрім цього, ВІЛ-інфіковані біженці з України можуть отримати допомогу у лікуванні за кордоном. Усю інформацію про медичну допомогу українцям із ВІЛ-інфекцією в Європі можна прочитати тут.
У статті благодійної організації NAM, скриншот якої додають пропагандисти, також йдеться про лікування українських біженців за кордоном. Автор пише, що країни, які приймають українських біженців, намагалися забезпечити їм доступ до безплатної медичної допомоги, включно з лікуванням від ВІЛ. У тексті розповідають про онлайн-опитування, яке провела мережева група Euroguidelines у березні 2022 року в країнах Центральної та Східної Європи. Зокрема експерти хотіли визначити, як війна вливає на безперервне надання допомоги переміщеним особам із ВІЛ-інфекціями. Однак у статті немає жодної згадки, начебто у країнах Балтії або Фінляндії через українських біженців збільшилася кількість захворювань на ВІЛ/СНІД.
Варто зазначити, що наразі немає усіх даних про ВІЛ-інфікованих у країнах Балтії та Фінляндії за 2022 – 2023 роки. Останні актуальні звіти, опубліковані ВООЗ чи Об'єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), містять дані за 2021 рік. Національні статистичні служби окремих країн також не завжди своєчасно оновлюють дані. Водночас немає підтвердження, що саме через українських біженців у Європі зросла кількість хворих на ВІЛ/СНІД. Так, до прикладу, у Польщі показник ВІЛ-інфікованих збільшився через те, що у попередні роки під час пандемії люди робили менше тестувань на ВІЛ-інфекцію, а деякі пункти не працювали на повну.
У Національному центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Литви заявляють, що за 2019-2021 роки захворюваність на ВІЛ знизилася з 5,4 до 4,3 випадку на 100 тис. населення. Утім, ми не знайшли жодного повідомлення від уряду Литви чи в медіа про збільшення кількості захворювань у 2022 році через біженців з України.
У 2022 році в Фінляндії зареєстрували рекордну кількість випадків зараження сифілісу, гонореї та ВІЛ. Зокрема виявили 275 випадків ВІЛ-інфекцій. Фінське видання Uutisuomalainen повідомило, що збільшення кількості захворювань можна частково пояснити тим, що більшість молодих людей шукали тести через спалах мавпячої віспи. Тобто люди найімовірніше почали робити більше тестувань, під час якої виявили ВІЛ.
Натомість у 2022 році в Естонії було майже вдвічі більше випадків захворювань на ВІЛ, ніж у 2021 році. За словами експертів, збільшення захворюваності виникло через більш активне тестування та біженців, які мають позитивний тест на ВІЛ-інфекцію. У 2022 році таких випадків було 213, а у 2021 році — 125. Однією з причин зростання кількості захворювань є те, що інфікованих біженців з України додали до загальної естонської медичної статистики. Однак не можна стверджувати, що зростання відбулося лише через українських біженців. За даними ООН, зараз в Естонії перебуває близько 50 тисяч біженців з України.
Згідно з останнім звітом ВООЗ, у Латвії у 2021 році зареєстрували один із найвищих показників захворювань на ВІЛ серед країн ЄС — 11,2 випадку на 100 тис. населення. Проте немає актуальних даних захворювань на ВІЛ у Латвії за 2022 рік. Тож не можна казати про те, що кількість захворювань збільшилася через приїзд українських біженців.
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