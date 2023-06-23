ВООЗ захоплює владу

У мережі поширюють інформацію, посилаючись на виступ Мислава Колакушича, депутата Європарламенту від Хорватії, що ВООЗ варто оголосити терористичною організацією.

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Користувачі наводять кілька аргументів:

ВООЗ намагається узурпувати владу та отримати повноваження керівників 194 держав-членів під прикриттям нової пандемії, яку оголосили на 76-й Всесвітній асамблеї охорони здоров`я. Міжнародна угода про запобігання пандемії та готовність до неї дозволить ВООЗ закривати кордони, запроваджувати карантинні обмеження без попередньої консультації з лідерами країн. Голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус уже фігурує в Глобальній базі даних щодо тероризму за організацію геноциду в Ефіопії; ВООЗ впливає на рішення урядів держав уже зараз. Через боротьбу зі зміною клімату уряд Німеччини планує урізати споживання м`яса до 10 грамів на день

Що відбувається насправді

На 76-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні 2023 року генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус закликав провести реформи для підготовки до можливого виникнення нових епідемій та надзвичайних ситуацій. На це є об`єктивні причини: по-перше, після скасування пандемії COVID-19 залишається загроза появи інших штамів. По-друге, пандемія може розпочатись від іншого збудника. А зміна клімату, перенаселення міст, посилення контакту між людьми та тваринами, нестача медиків лише сприяють цьому.

Саме тому члени ВООЗ розпочали розробляти розробки угоди щодо запобігання пандемії, готовності та реагування. Для цього створили Міжурядовий орган для ведення переговорів, який представлятиме країни світу. За задумом країни-члени будуть проводити моніторинг та обмінюватися даними, щоб вчасно виявити нову хворобу або патоген та створювати спільний план реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров`я.

Проте про жодну "узурпацію влади" ВООЗ не йдеться. Голова ВООЗ заперечив звинувачення, ніби підписанти нової угоди відмовляться від свого суверенітету. Він заявив, що процесом укладання угоди керують держави-члени, а Міжурядовий орган для ведення переговорів проводить глобальні громадські слухання за участю всіх зацікавлених сторін. Орган не визначає зміст будь-якої ​​міжнародної угоди. "ВООЗ є вираженням суверенітету держав-членів, і ВООЗ є повністю такою, якою хочуть бачити її суверенні 194 держави-члени", – заявив очільник організації.

За Статутом ВООЗ, організація має повноваження лише давати рекомендації державам-членам. У проєкті угоди про запобігання пандемії теж вказано, що держави мають право визначати свій підхід до системи охорони здоров'я, якщо їхня діяльність не загрожує іншим народам чи країнам. Міжнародна угода не контролює внутрішню політику країн, а такому не дає повноважень організації закривати кордони чи запроваджувати карантинні обмеження у будь-якій країні.

На сайті Глобальної бази даних про тероризм немає даних про Тедроса Гебреєсуса. У міжнародних медіа також не було новин про визнання голови ВООЗ терористом. У 2020 році також поширювали новину, ніби голову ВООЗ заарештували за злочини проти людства та геноцид. Утім, це вигадана новина, її опублікував американський сатиричний сайт The Vancouver Times.

У 2020 році письменник та журналіст Девід Стейнман подав прокурору Міжнародного кримінального суду позов до Тедроса Гебреєсуса, якого звинуватив у відповідальності за геноцид, злочини проти людяності в Ефіопії. Із 2012 до 2016 року голова ВООЗ був міністром закордонних справ Ефіопії та членом Виконавчого комітету Народно-визвольного фронту Тиграя. Стейнман заявив, що Тедрос мав повноваження контролювати правоохоронців, адже був третім найважливішим посадовцем Ефіопії. Відповідно до слів позивача, голова ВООЗ віддавав накази правоохоронцям вбивати та катувати протестувальників, які вийшли на мітинг у 2015 році. Прокурор Міжнародного кримінального суду мав розглянути скаргу та вирішити, чи проводити розслідування. Однак у відкритих джерелах немає повідомлень щодо передачі скарги до суду чи початку розслідування.

Також інформація про урізання добової норми м`яса у Німеччини до 10 грамів на день хибна. Як пояснив Бернхард Вацль, президент Німецького товариства харчування (DGE), відомство переглядає свої рекомендації щодо харчування. 10 грамів – одна із запропонованих моделей, але не рекомендація. Він запевнив, що кількість споживання м`яса на день буде набагато більшою за 10 грамів. За чинними рекомендаціями товариства, на тиждень варто вживати не більше 300-600 грамів м`яса. Зменшення кількості м`яса в раціоні є більш корисним для здоров`я людей та допомагає протистояти зміні клімату.

Мислав Колакушич поширював антинаукові тези щодо COVID-19, виступав проти вакцинації та звинувачував ВООЗ у брехні щодо пандемії. Відео, на якому депутат пропонує оголосити ВООЗ терористичною організацією, швидко стало популярним серед антивакцинаторів, його почали поширювати у мережі. Утім, ці твердження неправдиві. У попередніх випусках ми детально розбирали, чому пандемія – не вигадка, а реальна загроза, та спростовували фейк, ніби після завершення пандемії ВООЗ визнала шкоду вакцин від COVID-19.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторки: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовська