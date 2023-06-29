В публикациях добавляют, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом. Так что рост ВИЧ-инфицированных в указанных странах связан якобы именно с украинскими беженцами.

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Новый фейк россиян

Кремлевские телеграмм-каналы распространяют информацию, вроде бы страны Балтии Финляндия утверждают о резком увеличении числа случаев заражения ВИЧ и СПИДом. Россияне связывают это с тем, что в указанные страны приехали беженцы из Украины.

Как доказательство приводят статью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой говорится, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболевания ВИЧ/СПИДом. Также в сообщении добавляют статьи литовского и британского медиа о якобы увеличении количества заболеваний.

Как на самом деле

На сайте ВОЗ действительно отмечают, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом в Европе. В статье ВОЗ делают акцент на лечении украинских беженцев от ВИЧ/СПИДа в Польше, но не упоминают рост заболеваемости. 30 ноября 2022 года ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовали отчет по ситуации с ВИЧ/СПИДом в Европе. Хотя документ актуален, в нем приводят данные только за 2021 год. В частности, Россия имела самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ/СПИДом в европейском регионе в 2021 году. Украина в этом списке занимает второе место.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - инфекция, поражающая иммунную систему организма. Передается через кровь и биологические жидкости во время полового контакта и беременности, родов или кормления грудью. Тогда как СПИД – последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.

Люди с ВИЧ-инфекцией в Украине могут обратиться на общенациональную горячую линию по вопросам ВИЧ/СПИДа — 0 800 500 451. ВИЧ-инфицированные в Украине могут получить антиретровирусную терапию (АРТ) по фактическому месту жительства. Для этого нужно обратиться в Центр СПИДа или кабинет Доверия в любой области Украины. Кроме того, ВИЧ-инфицированные беженцы из Украины могут получить помощь в лечении за рубежом. Всю информацию о медицинской помощи украинцам с ВИЧ-инфекцией в Европе можно прочесть здесь.