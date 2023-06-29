В публикациях добавляют, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом. Так что рост ВИЧ-инфицированных в указанных странах связан якобы именно с украинскими беженцами.
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Новый фейк россиян
Кремлевские телеграмм-каналы распространяют информацию, вроде бы страны Балтии Финляндия утверждают о резком увеличении числа случаев заражения ВИЧ и СПИДом. Россияне связывают это с тем, что в указанные страны приехали беженцы из Украины.
Как доказательство приводят статью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой говорится, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболевания ВИЧ/СПИДом. Также в сообщении добавляют статьи литовского и британского медиа о якобы увеличении количества заболеваний.
Как на самом деле
На сайте ВОЗ действительно отмечают, что Украина имеет один из самых высоких показателей заболеваемости ВИЧ/СПИДом в Европе. В статье ВОЗ делают акцент на лечении украинских беженцев от ВИЧ/СПИДа в Польше, но не упоминают рост заболеваемости. 30 ноября 2022 года ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний опубликовали отчет по ситуации с ВИЧ/СПИДом в Европе. Хотя документ актуален, в нем приводят данные только за 2021 год. В частности, Россия имела самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ/СПИДом в европейском регионе в 2021 году. Украина в этом списке занимает второе место.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - инфекция, поражающая иммунную систему организма. Передается через кровь и биологические жидкости во время полового контакта и беременности, родов или кормления грудью. Тогда как СПИД – последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
Люди с ВИЧ-инфекцией в Украине могут обратиться на общенациональную горячую линию по вопросам ВИЧ/СПИДа — 0 800 500 451. ВИЧ-инфицированные в Украине могут получить антиретровирусную терапию (АРТ) по фактическому месту жительства. Для этого нужно обратиться в Центр СПИДа или кабинет Доверия в любой области Украины. Кроме того, ВИЧ-инфицированные беженцы из Украины могут получить помощь в лечении за рубежом. Всю информацию о медицинской помощи украинцам с ВИЧ-инфекцией в Европе можно прочесть здесь.
В статьи благотворительной организации NAM, скриншот которой добавляют пропагандисты, также идет речь о лечении украинских беженцев за границей. Автор пишет, что страны, принимающие украинских беженцев, пытались обеспечить им доступ к бесплатной медицинской помощи, включая лечение от ВИЧ. В тексте рассказывают об онлайн-опросе, проведенном сетевой группой Euroguidelines в марте 2022 года в странах Центральной и Восточной Европы. В частности, эксперты хотели определить, как война вливает на непрерывное оказание помощи перемещенным лицам с ВИЧ-инфекциями. Однако в статье нет ни одного упоминания, будто в странах Балтии или Финляндии из-за украинских беженцев увеличилось количество заболеваний ВИЧ/СПИДом.
Следует отметить, что пока нет всех данных о ВИЧ-инфицированных в странах Балтии и Финляндии за 2022-2023 годы. Последние актуальные отчеты, опубликованные ВОЗ или Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), содержат данные за 2021 год. Национальные статистические службы отдельных стран тоже не всегда своевременно обновляют данные. В то же время нет подтверждения, что именно из-за украинских беженцев в Европе выросло количество больных ВИЧ/СПИДом. Так, например, в Польше показатель ВИЧ-инфицированных увеличился из-за того, что в предыдущие годы во время пандемии люди делали меньше тестирований на ВИЧ-инфекцию, а некоторые пункты не работали по полной.
В Национальном центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Литвы заявляют, что за 2019-2021 годы заболеваемость ВИЧ снизилась с 5,4 до 4,3 случая на 100 тыс. населения. Впрочем, мы не нашли ни одного сообщения от правительства Литвы или медиа об увеличении количества заболеваний в 2022 году из-за беженцев из Украины.
В 2022 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество случаев заражения сифилисом, гонореей и ВИЧ. В частности обнаружили 275 случаев ВИЧ-инфекции. Финское издание Uutisuomalainen сообщило, что увеличение количества заболеваний можно частично объяснить тем, что большинство молодых людей искали тесты из-за вспышки обезьяньей оспы. То есть люди, скорее всего, начали делать больше тестирований, во время которой обнаружили ВИЧ.
В 2022 году в Эстонии было почти вдвое больше случаев заболеваний ВИЧ, чем в 2021 году. По словам экспертов, увеличение заболеваемости возникло из-за более активного тестирования и беженцев, имеющих положительный тест на ВИЧ-инфекцию. В 2022 году таких случаев было 213, а в 2021 году — 125. Одной из причин роста количества заболеваний является то, что инфицированных беженцев из Украины добавили в общую эстонскую медицинскую статистику. Однако нельзя утверждать, что рост произошел только из-за украинских беженцев. По данным ООН, сейчас в Эстонии находится около 50 тысяч беженцев из Украины.
Согласно последнему отчету ВОЗ, в Латвии в 2021 году зарегистрировали один из самых высоких показателей заболеваний ВИЧ среди стран ЕС — 11,2 случая на 100 тыс. населения. Однако нет актуальных данных заболеваний ВИЧ в Латвии за 2022 год. Так что нельзя говорить о том, что количество заболеваний увеличилось из-за приезда украинских беженцев.
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