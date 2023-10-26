Новий фейк росіян

Користувачі, з посиланням на слова анонімного одесита, поширюють інформацію, нібито могильник в Одесі використовували для утилізації небезпечних відходів, пов'язаних з діяльністю військово-біологічних лабораторій США.

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Автори допису вказують, що це виявили під час знешкодження 147 тонн небезпечних відходів, які скупчились через те, що у 1979 році поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту. У дописі йдеться, що цей могильних використовували протягом останніх кількох років. Нині місцева влада вирішила знищити сліди своєї діяльності.

Як насправді

За зворотним пошуком зображень у Google Images ми знайшли інформацію про утилізацію 147 тонн дусту поблизу Одеси, роботи почались 20 жовтня 2023 року. Як пояснила директорка департаменту екології Одеської ОВА Ірина Шатохіна, з місцевого бюджету виділили кошти на ліквідацію небезпечних речовин через побоювання, що російські обстріли можуть призвести до потрапляння хімікатів у воду та ґрунт.

Шатохіна також додала, що на момент відкриття місця зберігання мішки з хімікатами були на межі розгерметизації. До кінця року фахівці "Укрекопрому" планують посортувати та спалити відходи за спеціальною технологією.

У 1972 році в Одеській затоці затонуло судно "Моздок" із 900 тоннами дусту на борту. Через два роки біля села Алтестове, що розташоване на березі Хаджибейського лиману, побудували сховище. Дуст консервували у бетонних бункерах. У 2012 році більшу частину хімікатів утилізували, але через брак фінансування 147 тонн відходів продовжили зберігали у сховищі. Ці отруйні речовини перемістили у мішки, які прикрили клейонкою, присипавши землею. Місцеві мешканці відчували сморід, а хімікати проникали у ґрунт та отруювали Хаджибейський лиман.

Питання утилізації залишків хімікатів порушували і раніше, однак лише 2023 році з бюджету виділили кошти та розпочали роботи. Тож могильник ліквідували через об'єктивні причини, немає доказів, окрім слів анонімного "місцевого жителя Одеси", що сховище з хімікатами використовували протягом останніх років.

Російські медіа невтомно поширюють фейки про американські біолабораторії в Україні та дискредитують Програму зі зменшення біологічної загрози, у якій з 2005 року бере участь Україна та учасницею якої до 2014 року була росія. Програма діє у рамках загальної Програми спільного зменшення загрози. У рамках підпрограми США дійсно модернізували 46 лабораторій, проте це зробили не для розробки небезпечних вірусів, а для запобігання поширенню захворювань, шляхом вчасного виявлення та повідомлення про спалахи інфекцій.

Автори: Анастасія Бродовська