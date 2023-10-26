Новый фейк россиян

Пользователи со ссылкой на слова анонимного одессита, распространяют информацию, якобы, могильник в Одессе использовали для утилизации опасных отходов, связанных с деятельностью военно-биологических лабораторий США.

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Авторы сообщения указывают, что это обнаружили во время обезвреживания 147 тонн опасных отходов, которые скопились из-за того, что в 1979 году рядом с Одессой затонуло судно с дустом на борту. В сообщении говорится, что этот могильный использовался в течение последних нескольких лет. В настоящее время местные власти решили уничтожить следы своей деятельности.

Как на самом деле

За обратным поиском изображений в Google Images мы нашли информацию об утилизации 147 тонн дуста вблизи Одессы работы начались 20 октября 2023 года. Как объяснила директор департамента экологии Одесской ОВА Ирина Шатохина, из местного бюджета выделили средства на ликвидацию опасных веществ из-за опасений, что российские обстрелы могут привести к попаданию химикатов в воду и почву.

Шатохина также добавила, что на момент открытия места хранения мешки с химикатами были на грани разгерметизации. До конца года специалисты "Укрэкопрома" планируют отсортировать и сжечь по специальной технологии.

В 1972 году в Одесском заливе затонуло судно "Моздок" с 900 тоннами дуста на борту. Через два года возле села Алтестово, расположенного на берегу Хаджибейского лимана, построили хранилище. Дуст консервировали в бетонных бункерах. В 2012 году большую часть химикатов утилизировали, но за неимением финансирования 147 тонн отходов продлили хранили в хранилище. Эти ядовитые вещества переместили в мешки, которые прикрыли клеенкой, присыпав землей. Местные жители чувствовали вонь, а химикаты проникали в почву и отравляли Хаджибейский лиман.

Вопросы утилизации остатков химикатов поднимали и раньше Однако только в 2023 году из бюджета выделили средства и начали работы. Поэтому могильник ликвидировали по объективным причинам, нет доказательств, кроме слов анонимного "местного жителя Одессы", что хранилище с химикатами использовали в последние годы.

Российские медиа без устали распространяют фейки об американских биоллабораториях в Украине и дискредитируют Программа по уменьшению биологической угрозы, в которой с 2005 года принимает участие Украина и участницей которой до 2014 года была Россия. Программа действует в рамках общей Программы совместного уменьшения угрозы. В рамках подпрограммы США действительно модернизировали 46 лабораторий, однако это сделали не для разработки опасных вирусов, а для предотвращения распространения заболеваний путем своевременного выявления и сообщения о вспышках инфекций.

Авторы: Анастасия Бродовская