Новий варіант коронавірусу в Росії

Про це, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Росспоживнагляд. Перший випадок XBB.1.5 зареєстрували у рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2. Там зазначили, що в Росії багато різновидів штаму омікрон, але домінуючою залишається лінія ВА.5.

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У регіональному управлінні Росспоживнагляду уточнили, що кракен виявили у 32-річної мешканки Пензи, яка працює в адміністрації неназваного промислового об'єкта. Вона не була щеплена. За даними відомства, жінка захворіла 27 грудня, захворювання протікало у легкій формі, 2 січня вона одужала.

Жодних обмежень у зв'язку з виявленням нового підваріанту штаму Омікрон – кракен – вводити не планується,

– заявили в російському відомстві.

Що відомо про варіант коронавірусу XBB.1.5 кракен

XBB.1.5 – це рекомбінантний підваріант домінуючого сьогодні штаму Омікрон коронавірусу. Перші його випадки зафіксували у США, нині на його частку припадає 41% підтверджених захворювань на COVID-19 в країні.

Випадки зараження XBB.1.5 вже зареєстровані в Європі, Індії та Сінгапурі. Цілком ймовірно, що XBB.1.5 стане домінуючим варіантом у Європі до кінця січня. У XBB.1.5 розвинулися мутації, які дозволяють обійти імунний захист, вироблений людським організмом після щеплення або перенесеного захворювання.

Перші дані зі США свідчать про те, що XBB.1.5 не смертоносніший, ніж інші підваріанти Омікрону. Однак експерти побоюються, якщо XBB.1.5 швидко поширюватиметься, то це призведе до зростання кількості людей з важкими симптомами.

Оскільки XBB.1.5 є підваріантом Омікрону, вакцинація та/або перенесене раніше захворювання все одно забезпечить системний імунітет до нового підваріанту.