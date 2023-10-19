Фейки про канабіс

Російські ресурси вкотре поширюють інформацію, нібито Верховна Рада хоче ухвалити законопроєкт про легалізацію рекреаційного канабісу, що призведе до підвищення рівня корупції в Україні. Автори допису вказують, що немає чіткого механізму, як будуть контролювати обіг препаратів на основі канабісу.

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Як насправді

10 червня 2022 року до Верховної Ради подали законопроєкт про легалізацію медичного, а не рекреаційного канабісу, 13 липня 2023 року його підтримали у першому читанні. Кожен із цих етапів супроводжувався низкою неправдивих повідомлень. Ми детально пояснювали чим медичний канабіс відрізняється від рекреаційного та кому зможе допомогти таке лікування.

Так, на відміну від рекреаційного, у медичному канабісі рівень тетрагідроканабінолу (основний психоактивний компонент канабісу) низький. А основний лікувальний компонент медичного канабісу — канабідіол — не має вираженої психоактивної дії. Натомість цей компонент є ефективним для лікування та полегшення симптомів багатьох захворювань. Зокрема ліки на основі медичного канабісу необхідні для людей із посттравматичним стресовим розладом, нервовими розладами, онкохворим. В Україні хочуть легалізувати саме медичний канабіс.

10 жовтня Комітет з питань здоров’я нації розглянув 840 правок до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, після чого рекомендував Верховній Раді ухвалити документ у другому читанні. Як повідомив голова профільного комітету Михайло Радуцький, найбільше змін стосувалось доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема, згідно з внесеними змінами, медичний канабіс перенесли із заборонених до обігу препаратів до дозволених під жорстким контролем. Однак продаж рослин канабісу та продуктів їхнього перероблення з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу (основний психоактивний компонент канабісу) для рекреаційного вживання заборонили.

Також вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) перевірятимуть лише у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінюсту, Держлікслужби). Вміст ТГК у коноплях для промислових цілей не має перевищувати 0,3%, а для медичних конопель він може становити понад 0,3%.

Міністерство агрополітики створить реєстр, куди занесуть юридичних осіб, які будуть займатись посівом, вирощуванням та переробленням конопель для промислових цілей. Відбір зразків рослини для проведення лабораторних досліджень будуть проводити за присутності поліції. Якщо вміст ТГК перевищуватиме встановлену норму, весь врожай будуть знищувати.

Окрім цього, у законопроєкті дозволили імпортувати сировину для виготовлення відповідних препаратів. Це можуть робити юридичні особи, незалежно від форми власності, які отримають ліцензію. Водночас транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин буде здійснюватись за умови обов’язкового супроводу правоохоронців.

Також юридичні особи, щоб отримати ліцензію, повинні будуть забезпечити належні умови, щоб не допустити розкрадання рослин та отримання з них продукції, зокрема встановити камери відеоспостереження. У ліцензійному реєстрі мають чітко прописати перелік сортів рослин, які особа буде культивувати, площу, розташування приміщень, де будуть провадити таку діяльність.

Відповідно до законопроєкту, вирощування буде відбуватись із сертифікованого насіння, а кожну рослину коноплі, кожен продукт їх перероблення, включно з фасованою продукцією та лікарськими препаратами, маркуватимуть унікальним електронним ідентифікатором. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відстежуватиме вирощування та переміщення рослин конопель, продуктів їх перероблення за допомогою електронної інформаційної системи.

Як і в попередній редакції, документ передбачає, що ліки можна буде придбати лише за електронним рецептом лікаря. Депутати дозволили пацієнтам мати при собі, перевозити та зберігати препарати на основі канабісу у кількості, визначеній одним рецептом. Перелік форм лікарських засобів, які можуть виготовлятися аптеками з канабісу, перелік захворювань та станів, які потребують лікування відповідними препаратами буде визначати Міністерство охорони здоров'я.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Автори: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовська