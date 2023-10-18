Нове дослідження марихуани

Для кращого розуміння впливу канабісу на перебіг COVID-19 дослідники звернулися до медичних карт більш ніж 320 тисяч пацієнтів, у яких було встановлено зараження коронавірусом.

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Вони використовували національну базу даних National Inpatient Sample Database, яка відстежує випадки госпіталізації та результати лікування. З цієї групи пацієнтів 2603 особи (що становить менше одного відсотка) повідомили, що вживають марихуану.

Далі, дослідники порівняли, як протікала коронавірусна інфекція у людей, які вживають канабіс, і у тих, хто не вживав його. Для більш об'єктивних результатів вчені врахували вік, етнічне походження, стать та наявність 17 інших супутніх захворювань, включаючи хронічні захворювання легень.

Марихуана полегшує перебіг коронавірусу

За даними одновимірного аналізу, у курців марихуани спостерігалися значно нижчі показники інтубації (6,8% проти 12%), гострого респіраторного дистрес-синдрому (2,1% проти 6%), гострої дихальної недостатності (25% проти 52,9%). ) та тяжкого сепсису з поліорганною недостатністю (5,8% проти 12%). Крім того, серед таких пацієнтів було менше випадків зупинки серця у лікарні (1,2% проти 2,7%) та смертності (2,9% проти 13,5%),

– зазначив один з авторів дослідження Фасіх Самі Сіддік.

Крім цього, порівняльний аналіз двох груп пацієнтів виявив декілька ключових відмінностей. Ті, хто вживав марихуану, були в середньому молодші і частіше курили тютюн порівняно з тими, хто не приймав канабіс. Серед пацієнтів, які не вживають марихуану, було більше випадків супутніх захворювань, включаючи обструктивне апное уві сні, ожиріння, гіпертонію та цукровий діабет.

Грунтуючись на цих спостереженнях, дослідники припускають, що позитивний вплив канабісу під час пандемії може бути пов'язаний з його здатністю уповільнювати проникнення вірусу в клітини і стримувати вивільнення запальних цитокінів, що, своєю чергою, може пом'якшити синдром надмірної імунної реакції.