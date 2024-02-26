У мережі поширюють інформацію, нібито жителі Харкова та сусідніх областей відмовляються допомагати бригадам із Заходу України, зокрема 14 окремій механізованій бригаді.

Також на тему Через недовіру: росіяни брешуть про падіння народжуваності в Україні

Це стосується зокрема надання донорської крові. У зв'язку з цим кров почали збирати скрізь, де тільки можна. Зокрема у Києві оголосили акцію добровільного збору донорської крові, однак люди діляться кров’ю неохоче.

Скриншот допису

Як працює система донорства в Україні

Подібні припущення абсурдні, оскільки в Україні вибудуване системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові та її компонентів. Координацією доставляння запасів між регіонами опікується спеціалізована державна установа "Український центр трансплант-координації".

Кров зокрема і для військових постійно збирають по всій території України. Міністерство охорони здоров’я України регулярно повідомляє про потребу крові в усіх областях, у більшості областей потрібні усі групи крові. Тож оголошення про потребу у крові у Києві ніяким чином не може вказувати на те, що на Сході цю кров відмовились здавати.

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого з міста Володимир-Волинський (Волинська область) справді воює на Харківщині. З 2014 року бригада виконувала бойові завдання у Донецькій та Луганській областях під час проведення АТО та ООС. Те, що місцем дислокації бригади є місто у Волинській області не означає, що увесь склад бригади складається з жителів цього міста чи області. Членами бригади можуть бути військові з будь-якого регіону України.

Як здають кров у Харкові

З початку 2024 року у Харкові не діють донорські пункти у лікарнях, здати кров можна лише у Харківському обласному центрі служби крові та його відділенні в ТРЦ "Нікольський". Це не означає, що пункти збору крові закрились через відсутність охочих здавати кров – їх перепрофілювали у банки крові, де кров зберігають та переливають реципієнтам. Функцію ж саме збору виконує саме центр крові, бо може забезпечити безпечність процедури та проведення необхідних обстежень.

За словами прессекретарки Харківського обласного центру служби крові Валентини Таран по області працюють виїзні бригади, аби охочі мали змогу здати кров.

Виїзна бригада – це повний цикл приймання донорів, як у нас на Клочківській. І вже зараз у нас графіки виїзної бригади розписані по червень місяць і це, як мінімум, три-чотири, а деколи й п'ять разів на тиждень виїжджає наша бригада в область, на підприємства, установи – там, де в нас вже є така міцна взаємодія,

– коментує Таран.

Також прессекретарка зазначає, що з 1 січня 2024 року зниження показників по заготівлі крові не було.

Як забезпечують ЗСУ донорською кровʼю

Як пояснює Міністерство охорони здоров’я України, механізм забезпечення потреб Сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій. Процес отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами сил безпеки та оборони складається з таких дій:

кожен медичний підрозділ визначає особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів (військові медики самостійно вирішують, як їм зручніше замовити кров – від бригади чи від окремих медичних підрозділів);

опорний центр крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів, а регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл відповідно до заявок.



Авторка: Аліна Тропиніна