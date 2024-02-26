В сети распространяют информацию, якобы жители Харькова и соседних областей отказываются помогать бригадам с Запада Украины, в частности 14 отдельной механизированной бригаде.

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Это касается в частности предоставления донорской крови. В связи с этим кровь начали собирать везде, где только можно. В частности в Киеве объявили акцию добровольного сбора донорской крови, однако люди делятся кровью неохотно.

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Как работает система донорства в Украине

Подобные предположения абсурдны, поскольку в Украине выстроено системное плановое донорство, которое позволяет обеспечить постоянные запасы крови и ее компонентов. Координацией доставки запасов между регионами занимается специализированное государственное учреждение "Украинский центр трансплант-координации".

Кровь в том числе и для военных постоянно собирают по всей территории Украины. Министерство здравоохранения Украины регулярно сообщает о потребности крови во всех областях, в большинстве областей нужны все группы крови. Поэтому объявление о потребности в крови в Киеве никоим образом не может указывать на то, что на Востоке эту кровь отказались сдавать.

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого из города Владимир-Волынский (Волынская область) действительно воюет на Харьковщине. С 2014 года бригада выполняла боевые задачи в Донецкой и Луганской областях во время проведения АТО и ООС. То, что местом дислокации бригады является город в Волынской области не означает, что весь состав бригады состоит из жителей этого города или области. Членами бригады могут быть военные из любого региона Украины.

Как сдают кровь в Харькове

С начала 2024 года в Харькове не действуют донорские пункты в больницах, сдать кровь можно только в Харьковском областном центре службы крови и его отделении в ТРЦ "Никольский". Это не значит, что пункты сбора крови закрылись из-за отсутствия желающих сдавать кровь – их перепрофилировали в банки крови, где кровь хранят и переливают реципиентам. Функцию же именно сбора выполняет именно центр крови, потому что может обеспечить безопасность процедуры и проведения необходимых обследований.

По словам пресс-секретаря Харьковского областного центра службы крови Валентины Таран по области работают выездные бригады, чтобы желающие имели возможность сдать кровь.

Выездная бригада – это полный цикл приема доноров, как у нас на Клочковской. И уже сейчас у нас графики выездной бригады расписаны по июнь месяц и это, как минимум, три-четыре, а порой и пять раз в неделю выезжает наша бригада в область, на предприятия, учреждения – там, где у нас уже есть такое прочное взаимодействие,

– комментирует Таран.

Также пресс-секретарь отмечает, что с 1 января 2024 года снижения показателей по заготовке крови не было.

Как обеспечивают ВСУ донорской кровью

Как объясняет Министерство здравоохранения Украины, механизм обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны донорской кровью учитывает запрос на необходимые объемы крови от боевых подразделений. Соответственно, дает возможность вовремя эти объемы подготовить и доставить в зону боевых действий. Процесс получения донорской крови и ее компонентов медицинскими подразделениями сил безопасности и обороны состоит из следующих действий:

каждое медицинское подразделение определяет лицо, ответственное за заказ донорской крови и ее компонентов (военные медики самостоятельно решают, как им удобнее заказать кровь – от бригады или от отдельных медицинских подразделений);

опорный центр крови комплектует необходимый объем донорской крови и ее компонентов, а региональный координатор обеспечивает получение, транспортировки и распределение в соответствии с заявками.



Автор: Алина Тропинина