Російські новинні ресурси, посилаючись на заяву мера Харкова Ігоря Терехова, стверджують, що в деяких міських лікарнях побудують підземні реанімаційні та операційні відділення.

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Автори допису також вказують, що раніше видання El Mundo писало, мовляв, в Україні створять мережу секретних підземних оборонних підприємств, частина заводів буде розташована під землею, а деякі – "замасковані" декораціями. Відтак росіяни зробили висновок, що насправді замість підземних лікарняних відділень у Харкові під медзакладами розміщуватимуться секретні підземні військові виробництва.

Що насправді писало El Mundo

Ресурс Media Bias/ Fact Check, що оцінює правдивість медіа, політиків, журналістів, визначає іспанське видання El Mundo як "здебільшого фактологічне", але його матеріали варто ретельно перевіряти.

9 травня 2024 року видання опублікувало статтю, в якій зазначало, що в Україні оборонно-промисловий комплекс складається з 500 державних та приватних оборонних заводів по всій країні, "деякі з яких є секретними, а деякі – підземними". Це єдина згадка про "підземні заводи" у матеріалі. У статті також не йшлось про те, що ці підприємства розташовують під критичною інфраструктурою чи маскують "декораціями".

"Добре поінформоване джерело в українській збройовій промисловості", ім'я якого видання не назвало, повідомило, що для України дуже важливо, щоб ці заводи залишались прихованими від ворога. Співрозмовник медіа також додав, що серед працівників цих підприємств було кілька зрадників, яких вдалось виявити.

Виникає питання, ким саме був анонімний фахівець, з яким нібито спілкувалось виданням. Однак з огляду на ці побоювання дуже малоймовірно, що завод із виробництва зброї, де працюють десятки та сотні працівників, стали б розміщувати під землею в лікарнях, де щодня перебувають пацієнти та лікарі.

Чому будуть лікарняні відділення під землею

Необхідність створення підземних лікарняних відділень з'явилась в прифронтових українських містах через постійні російські обстріли. У співпраці з Міністерством охорони здоров'я України Харкові під землею планують побудувати лікарняні відділення, Терехов не уточнив, на базі яких саме лікарень це зроблять.

Нам не вдалось знайти інформацію, як виглядатимуть підземні відділення лікарень у Харкові, однак на Херсонщині підземні лікарні будують в укриттях медзакладів. В приміщеннях роблять ремонти та планують завезти необхідне медичне обладнання.

Загалом на базі чотирьох медзакладів Херсонської області мають створити перинатальний центр, операційну, центр здачі крові, реанімаційні палати, бокси для хворих на інфекційні захворювання. Тож заяви, мовляв, під лікарнями будуть маскувати військові заводи є безпідставними, це чергова спроба виправдати атаки на українські медзаклади.

Російські військові неодноразово обстрілювали медичні установи в Україні, вигадуючи різні виправдання. За понад два роки повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала понад 1,5 тисячі медзакладів, детальніші дані щодо кількості зруйнованих та відбудованих медустанов дивіться на інфографіці нижче.

У прифронтових містах також планують створити підземні школи. Так, у Запоріжжі анонсували відкриття підземних шкіл, а заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький повідомляв, що підземні школи потрібно створити в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

У травні 2024 року у Харкові провели пробний день у першій підземній школі. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті хочуть побудувати щонайменше ще три школи в інших районах міста. Окрім цього, у Харкові планують розширювати мережу підземних культурних закладів.