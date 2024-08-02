Кремлівські телеграм-канали поширюють фото наказу нібито від Міністерства охорони здоров’я України за 15 липня 2024 року.

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З посиланням на рішення Міноборони у "документі" пишуть про переформатування дитячої лікарні в Краматорську на військовий госпіталь для бійців та їхніх сімей. Унаслідок цього прийом дітей нібито заборонять.

Скриншот публікації

Фейковий наказ

Так званий "наказ" підробили, на це вказують численні помилки. До прикладу, у першому ж реченні автори "документа" не узгодили слова. Спершу вони пишуть "відповідно до рішення Міністерства оборони від 04.07.2024р. наказ №1417 про…". Правильно було б вказати "відповідно до рішення" або ж "відповідно до наказу", адже йдеться про один документ. Крім того, Міністерство оборони України не публікувало жодних наказів 4 липня 2024 року. У пресслужбі Міноборони теж не повідомляли про накази від 4 липня.

Помилилися росіяни й у номері самого документа, адже останній наказ під номером 476 Міністерство охорони здоров'я України видало 20 березня 2024 року. Документ пов’язаний із внесенням змін до Плану діяльності міністерства з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік.

В оригінальних наказах внизу має стояти підпис уповноваженої особи, наприклад, міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Натомість на фото з телеграм-каналів відсутній підпис, а також не виділений жирним напис "Міністерство охорони здоров’я", як це роблять у справжніх документах.

Скриншот оригінального наказу №476 від 20 березня 2024 року. Джерело: Міністерство охорони здоров’я України

Автори фейку припустилися помилки й в першому пункті "наказу". Вони вказують "переформатувати дитячу лікарню… до військового шпиталю", тоді як правильно – "переформатувати дитячу лікарню… на/у військовий шпиталь".

Забули росіяни перекласти в документі й слово "місто" з російської та написали "г. Краматорськ" замість "м. Краматорськ". До того ж в оригінальних документах можна побачити, що всі накази Міністерства охорони здоров’я України видають у Києві, а не у Краматорську чи інших містах.

Помилки, яких припустилися автори фейкового "наказу"

Не повністю дитяча лікарня

Медцентр на вулиці Героїв України 17, про який згадують у листі, є комунальною міською лікарнею №3 Краматорської міської ради. Медзаклад справді надає послуги дітям, але не є повністю дитячою лікарнею. Тобто фейкомети вкотре помилилися, адже якби лікарню справді переформатовували, то вказали б повну назву.

Щобільше, в законі "Основи законодавства України про охорону здоров'я" вказано, що рішення про реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я ухвалюють органи місцевого самоврядування. Тобто Міністерство охорони здоров'я України не мало б права перепрофільовувати лікарню в Краматорську.

Усі ці помилки вказують на те, що "документ" робили поспіхом, щоб якомога швидше опублікувати. Основна мета – дискредитувати Міністерство охорони здоров’я України та показати, що воно "не дбає" про цивільних. У цьому випадку пропагандисти ще й використовують тактику "звинувачуй жертву в тому, що сам робиш". Саме росіяни неодноразово перепрофільовували цивільні лікарні на військові госпіталі на тимчасово окупованих територіях.

Подібними фейками росіяни також намагаються відвести увагу від своїх злочинів, як-от руйнування цивільних медзакладів. Станом на 22 липня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни повністю зруйнували 214 медичних об'єктів та ще 1642 об’єкти пошкодили. Повністю або частково вдалося відновити вже 885 об’єктів медзакладів. За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, загалом для усунення збитків у системі охорони здоров’я у найближчі 10 років Україні знадобиться понад 14 мільярдів доларів.

