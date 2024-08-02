Кремлевские телеграм-каналы распространяют фото приказа якобы от Министерства здравоохранения Украины от 15 июля 2024 года.

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Со ссылкой на решение Минобороны в "документе" пишут о переформатировании детской больницы в Краматорске в военный госпиталь для бойцов и их семей. Вследствие этого прием детей якобы запретят.

Скриншот публикации

Фейковый приказ

Так называемый "приказ" подделали, на это указывают многочисленные ошибки. К примеру, в первом же предложении авторы "документа" не согласовали слова. Сначала они пишут "в соответствии с решением Министерства обороны от 04.07.2024р. приказ №1417 о...". Правильно было бы указать "в соответствии с решением" или "в соответствии с приказом", ведь речь идет об одном документе. Кроме того, Министерство обороны Украины не публиковало никаких приказов 4 июля 2024 года. У пресс-службе Минобороны тоже не сообщали о приказах от 4 июля.

Ошиблись россияне и в номере самого документа, ведь последний приказ под номером 476 Министерство здравоохранения Украины издало 20 марта 2024 года. Документ связан с внесением изменений в План деятельности министерства по подготовке проектов регуляторных актов на 2024 год.

В оригинальных приказах внизу должна стоять подпись уполномоченного лица, например, министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко. Зато на фото с телеграмм-каналов отсутствует подпись, а также не выделена жирным надпись "Министерство здравоохранения", как это делают в настоящих документах.

Скриншот оригинального приказа №476 от 20 марта 2024 года. Источник: Министерство здравоохранения Украины

Авторы фейка допустили ошибку и в первом пункте "приказа". Они указывают "переформатировать детскую больницу... в военный госпиталь", тогда как правильно – "переформатировать детскую больницу... на/в военный госпиталь".

Забыли россияне перевести в документе и слово "город" с русского и написали "г. Краматорск" вместо "г. Краматорск". К тому же в оригинальных документах можно увидеть, что все приказы Министерства здравоохранения Украины выдают в Киеве, а не в Краматорске или других городах.

Ошибки, которых допустили авторы фейкового "приказа"

Не полностью детская больница

Медцентр на улице Героев Украины 17, о котором упоминают в письме, является коммунальной городской больницей №3 Краматорского городского совета. Медучреждение действительно предоставляет услуги детям, но не является полностью детской больницей. То есть фейкометы в очередной раз ошиблись, ведь если бы больницу действительно переформатировали, то указали бы полное название.

Более того, в законе "Основы законодательства Украины о здравоохранении" указано, что решение о реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения принимают органы местного самоуправления. То есть Министерство здравоохранения Украины не имело бы права перепрофилировать больницу в Краматорске.

Все эти ошибки указывают на то, что "документ" делали в спешке, чтобы как можно быстрее опубликовать. Основная цель – дискредитировать Министерство здравоохранения Украины и показать, что оно "не заботится" о гражданских. В этом случае пропагандисты еще и используют тактику "обвиняй жертву в том, что сам делаешь". Именно россияне неоднократно перепрофилировали гражданские больницы в военные госпитали на временно оккупированных территориях.

Подобными фейками россияне также пытаются отвести внимание от своих преступлений, таких как разрушение гражданских медучреждений. По состоянию на 22 июля 2024 года с начала полномасштабного вторжения россияне полностью разрушили 214 медицинских объектов и еще 1642 объекта повредили. Полностью или частично удалось восстановить уже 885 объектов медучреждений. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в целом для устранения убытков в системе здравоохранения в ближайшие 10 лет Украине понадобится более 14 миллиардов долларов.

