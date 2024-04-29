У мережі поширюють інформацію, нібито міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в Харкові ліквідують усі інститути Академії медичних наук та створять на їхній базі єдиної університетської клініки Харківського національного медичного університету, яка належатиме приватній особі.

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Продаж погодив мер міста Ігор Терехов, хоча приватизація державних та комунальних закладів охорони здоров’я заборонена.



Скриншот допису

Що насправді відбувається з приватизацією лікарень

Ми раніше спростовували фейк про те, що в Україні готують законопроєкт №11071, який дозволить виставляти лікарні та поліклініки на продаж. Насправді поданий 11 березня 2024 року законопроєкт лише пропонує надати можливість виставляти на приватизацію окремі об’єкти та майно медзакладів, які більше ніж 3 роки не використовуються.

Станом на середину квітня 2024 року законопроєкт опрацьовують в Комітеті з питань економічного розвитку. Тобто він навіть не пройшов перше читання, відтак його текст можуть суттєво змінити, або Верховна Рада взагалі відхилить документ.

Об'єднання в єдину університетську клініку

Цього разу про приватизацію теж не йдеться. Національна академія медичних наук України (НАМН) – це державна наукова організація, до складу якої входить 36 науково-дослідних установ. Заснована організація у 1993 році в Києві, натомість установи НАМН України розташовані в різних містах.

На фейсбук-сторінці однієї з харківських установ НАМН – Інституту мікробіології та імунології ім. Мечникова – ми знайшли допис щодо обговорення можливості об’єднання інститутів НАМН Харкова в єдину університетську клініку при Харківському національному медичному університеті. Тобто подібна ініціатива з боку міністра щодо об’єднання є. Однак жодних згадок про перехід власності до приватної особи немає.

У листі міністра зазначається, що для створення лікарні майнові комплекси установ перейдуть до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. Ми не знайшли інших публічних згадок цього питання чи реакцію на пропозицію мера Харкова Ігоря Терехова. Тож припущення про його "схвалення приватизації" безпідставні.

Крім того, колектив інституту проти об’єднання, оскільки це може завадити підтримувати поточну наукову активність та виконувати зобов’язання за чинними міжнародними договорами. У своєму рішенні науковці інституту теж не згадують питання приватизації чи переходу майна до приватних осіб. Інші інститути не публікували свою думку щодо пропозиції.

Те, що інститути НАМН регулярно займаються науковими дослідженнями, говорять і результати рейтингу Ukrainian National H-index Ranking. Це рейтинговий список науково-дослідних організацій та вчених у них в межах країни. Формується з урахуванням показника індексу Гірша в Scopus, Web of Science, а також Google Scholar. Станом на 2 квартал 2024 року НАМН займає 8 позицію в рейтингу серед 176, тобто входить до 10 найбільш продуктивних наукових організацій України.

Брехня про приватні органи

Фейки про те, що українські державні органи насправді є "приватними" особами, є частиною російської пропаганди. Згідно з чинним законодавством, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Так, відповідно до однойменного положення, Міністерство охорони здоров’я України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Часто аргументом щодо "приватного" характеру організації виступає наявність коду ЄДРПОУ – Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Однак до нього входять організації усіх форм власності, не лише приватної. Так, дані українських державних установ можна побачити в офіційному реєстрі Міністерства юстиції – там зазначено, що Міністерство охорони здоров’я України є органом державної влади. Наявність номера, присвоєного організації в базі даних, не означає, що організація приватна.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань

Наукова інфраструктура також зазнає постійних втрат через російську агресію. За підрахунками Київської школи економіки, загальна оцінка втрат серед наукових закладів НАМНУ, складає 7,8 мільйона доларів (станом на червень 2023 року).