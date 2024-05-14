Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть рішення комісії щодо чоловіків, віком від 25 до 50 років.
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Водночас еревірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Винятки становлять:
- ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;
- ті, хто отримав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;
- ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;
- ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.
Також пресслужба наголосила, що самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які отримали інвалідність після повномасштабного російського вторгнення, станом на зараз не потрібно.
Що цьому передувало
- В Україні ухвалили закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він набуває чинності 18 травня.
- У МОЗ зазначили, що усі громадяни обов'язково мають пройти медичний огляд, у межах якого комісія визначить, чи придатні вони нести військову службу.
- Ті, хто раніше здобув психологічну та/або медичну освіту, мають можливість пройти військову службу за контрактом терміном на один рік.
- Закон передбачає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у дистанційному форматі для тих військових, які лікуються за кордоном. Це робитимуть, аби з'ясувати, чи потребують вони тривалого лікування.