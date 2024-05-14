Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть рішення комісії щодо чоловіків, віком від 25 до 50 років.

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Водночас еревірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Винятки становлять:

ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;

ті, хто отримав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;

ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;

ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

Також пресслужба наголосила, що самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які отримали інвалідність після повномасштабного російського вторгнення, станом на зараз не потрібно.

Зауважте. Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації і можуть служити лише за власним бажанням, попередньо уклавши контракт із Збройними силами.

Що цьому передувало