В сети распространяют информацию, якобы министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Харькове ликвидируют все институты Академии медицинских наук и создадут на их базе единой университетской клиники Харьковского национального медицинского университета, которая будет принадлежать частному лицу.

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Продажу согласовал мэр города Игорь Терехов, хотя приватизация государственных и коммунальных учреждений здравоохранения запрещена.



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Что на самом деле происходит с приватизацией больниц

Мы ранее опровергали фейк о том, что в Украине готовят законопроект №11071, который позволит выставлять больницы и поликлиники на продажу. На самом деле поданный 11 марта 2024 года законопроект лишь предлагает предоставить возможность выставлять на приватизацию отдельные объекты и имущество медучреждений, которые более 3 лет не используются.

По состоянию на середину апреля 2024 года законопроект прорабатывают в Комитете по вопросам экономического развития. То есть он даже не прошел первое чтение, поэтому его текст могут существенно изменить, или Верховная Рада вообще отклонит документ.

Объединение в единую университетскую клинику

На этот раз о приватизации тоже речь не идет. Национальная академия медицинских наук Украины (НАМН) – это государственная научная организация, в состав которой входит 36 научно-исследовательских учреждений. Основана организация в 1993 году в Киеве, зато учреждения НАМН Украины расположены в разных городах.

На фейсбук-странице одного из харьковских учреждений НАМН – Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова – мы нашли сообщение об обсуждении возможности объединения институтов НАМН Харькова в единую университетскую клинику при Харьковском национальном медицинском университете. То есть подобная инициатива со стороны министра по объединению есть. Однако никаких упоминаний о переходе собственности к частному лицу нет.

В письме министра отмечается, что для создания больницы имущественные комплексы учреждений перейдут в сферу управления Министерства здравоохранения Украины. Мы не нашли других публичных упоминаний этого вопроса или реакцию на предложение мэра Харькова Игоря Терехова. Поэтому предположения о его "одобрении приватизации" безосновательны.

Кроме того, коллектив института против объединения, поскольку это может помешать поддерживать текущую научную активность и выполнять обязательства по действующим международным договорам. В своем решении ученые института тоже не упоминают вопрос приватизации или перехода имущества к частным лицам. Другие институты не публиковали свое мнение относительно предложения.

То, что институты НАМН регулярно занимаются научными исследованиями, говорят и результаты рейтинга Ukrainian National H-index Ranking. Это рейтинговый список научно-исследовательских организаций и ученых в них в пределах страны. Формируется с учетом показателя индекса Гирша в Scopus, Web of Science, а также Google Scholar. По состоянию на 2 квартал 2024 года НАМН занимает 8 позицию в рейтинге среди 176, то есть входит в 10 наиболее продуктивных научных организаций Украины.

Ложь о частных органах

Фейки о том, что украинские государственные органы на самом деле являются "частными" лицами, являются частью российской пропаганды. Согласно действующему законодательству, Министерства и другие центральные органы исполнительной власти образуются, реорганизуются и ликвидируются Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины.

Так, в соответствии с одноименным положением, Министерство здравоохранения Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, формирующим и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Часто аргументом относительно "частного" характера организации выступает наличие кода ЕГРПОУ – Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины. Однако в него входят организации всех форм собственности, не только частной. Так, данные украинских государственных учреждений можно увидеть в официальном реестре Министерства юстиции – там указано, что Министерство здравоохранения Украины является органом государственной власти. Наличие номера, присвоенного организации в базе данных, не означает, что организация частная.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц и общественных формирований

Научная инфраструктура также несет постоянные потери из-за российской агрессии. По подсчетам Киевской школы экономики, общая оценка потерь среди научных учреждений НАМНУ, составляет 7,8 миллиона долларов (по состоянию на июнь 2023 года).