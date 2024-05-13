У мережі поширюють інформацію, нібито у Харкові масштабний відтік медичних спеціалістів, через що жителі міста їдуть до Полтави лікувати зуби та зір. Крім того, у Харкові буцімто закінчилися усі запаси донорської крові через інтенсивні бойові дії в Донецькій області.

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Яка ситуація в Харкові

Анонімне повідомлення про те, що один харків’янин їздив лікувати зір та зуби до Полтави, жодним чином не є підтвердженням "масштабного відтоку" спеціалістів з Харкова. Подібні заяви спрямовані на дискредитацію української системи охорони здоров’я.

Раніше ми вже спростовували тезу про те, що лікарні у Харкові "ледь функціонують". Харків дійсно регулярно потерпає від російських обстрілів, пошкоджень та руйнувань зазнають зокрема об’єкти енергетичної та медичної інфраструктури.

Однак це не означає, що місто знищене чи не функціонує. Так, у місті діють планові погодинні відключення світла для підтримання енергетичної системи Харкова. Відключення не стосуються критичної інфраструктури – ці об’єкти забезпечуються електроенергією в першу чергу. Тож лікарні працюють у штатному режимі.

Зараз лікарні Харкова відчинені, працюють та надають необхідну допомогу місцевим жителям. Це стосується також стоматологічних й офтальмологічних клінік і кабінетів.

Ба більше, три заклади Харкова уклали контракти з Національною службою охорони здоров’я (НСЗУ) за пакетом "Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Наразі в нас уже законтрактовано 45 закладів [по всій Україні – ред.], у квітні-травні приєднається ще 36 закладів. Вже понад 200 учасників бойових дій, військовослужбовців, ветеранів почати отримувати таку послугу у закладах охорони здоров’я, які законтрактовані з НСЗУ,

– розповіла Наталія Гусак, голова НСЗУ.

Скористатися програмою безоплатного зубопротезування військовослужбовці, ветерани та учасники бойових дій можуть один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг складає до 15 000 грн.

Також у 2024 році Програма медичних гарантій покриває невідкладну стоматологічну допомогу для всіх пацієнтів, а для дітей до 18 років – ще й планову. За пакетом "Стоматологічна допомога дорослим і дітям" можна отримати безоплатно такі стоматологічні послуги: лікування гострих станів, інструментальні дослідження, хірургічні втручання та профілактичні огляди школярів та дітей до 6 років.

У Харкові законтрактовано з НСЗУ 17 медичних закладів за цим напрямом. Щодо послуг офтальмолога, вони входять до пакета послуг "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Центр громадського здоров’я радить для уникнення стоматологічних захворювань дотримуватись режиму чищення зубів, полоскати рота після кожного прийому їжі, обмежити вживання солодких напоїв, відмовитись від куріння та уникати вдихання вторинного тютюнового диму тощо.

Донорство крові в Харкові

Заяви про відсутність донорської крові у Харкові є перебільшенням. Харківський обласний центр служби крові справді регулярно публікує пости з оголошеннями щодо потреб у тій чи іншій групі крові, іноді – у всіх. Подібні оголошення розміщують також і інші обласні центри крові, а також Міністерство охорони здоров’я України. Однак це не говорить про повну відсутність запасів.

В Україні вибудуване системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові та її компонентів. Координацією доставляння запасів між регіонами опікується спеціалізована державна установа "Український центр трансплант-координації". Кров, зокрема і для військових, постійно збирають по всій території України.