З посиланням на "міжнародну правозахисницю" Міру Тераду кремлівські телеграм-канали пишуть про начебто незаконний продаж Володимиром Зеленським понад мільйону літрів донорської крові за кордон.

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У перепродажі крові, яка призначалася для військових і цивільних, нібито брали участь Міністерство охорони здоров’я України та американська організація USAID.



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Дискредитація Зеленського

Усі ці заяви є безпідставними, а сама "міжнародна правозахисниця" насправді активно підтримує Росію. Тож це чергова спроба Кремля посіяти ворожі настрої в суспільстві та дискредитувати Президента України.

В Україні немає точної статистики, яка показувала б, скільки крові здали українці. Кожне місто на базі медичних центрів саме організовує збір крові. До прикладу, мешканці Полтавщини за 2023 рік зробили приблизно 28 тисяч донацій крові. Тоді як на Одещині від початку повномасштабного вторгнення у рамках проєкту "Донор Одеса" мешканці зробили понад 7,5 тисяч таких донацій. Знайти місце для здачі крові у своєму місті можна тут.

Скільки крові здали українці

Крім того, в Україні працює ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України" (проект — "ДонорUA"), яка за 2023 рік зареєструвала понад 14 тисяч донацій. У сумі це понад 7 тисяч літрів крові. Проте неможливо порахувати точну кількість отриманої кількості крові від волонтерів по всій Україні.

Так само не можна стверджувати про "мільйон" літрів, адже "правозахисниця" не уточнює, за який період зібрали цю кількість. Насправді це фізично неможливо, адже в Україні не зареєстрована така кількість донорів, яка б покрила мільйон літрів крові, до прикладу, за рік.

За один раз людина може здати не більше 450 (ще додатково до 40 мл беруть для тестування крові), тобто приблизно 10% від своєї загальної кількості крові. Повторно здати кров людина може щонайменше через 60 днів після попередньої донації. Окрім цього, донором цільної крові можна бути не більше 6 разів на рік.

Що відомо про Міру Тераду

У відкритих джерелах ми також знайшли інформацію про так звану міжнародну правозахисницю Міру Тераду. Як пишуть самі ж російські медіа, вона насправді громадянка росії, яку до весілля звали Оксаною Вовк. Раніше її заарештували в США та звинуватили в порушенні законодавства у сфері боротьби з поширенням наркотиків і відмиванні грошей.

Її чоловіка розшукували через організацію контрабанди наркотиків у великому розмірі, а вона своєю чергою використовувала його компанії для сплати послуг. Але Терада, за її словами, "не знала" про причетність чоловіка до торгівлі наркотиками. Згодом її депортували назад до рф. Зараз вона голова російського Фонду боротьби з репресіями та активно поширює кремлівську пропаганду.

Кремлівські медіа спеціально у своїх матеріалах представляють її як експертку та додають приставку "міжнародна", аби у такий спосіб надати більшої легітимності її словам та викликати довіру у глядачів.

Окрім цього, в Україні заборонений експорт донорської крові за кордон. Водночас виробники ліків можуть продавати за кордон медпрепарати на основі крові — альбумін та імуноглобулін. Проте до таких ліків є певні вимоги та обмеження. Також у серпні 2023 року Кабмін дозволив завозити кров або її компоненти із-за кордону як гуманітарну допомогу.