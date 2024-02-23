Со ссылкой на "международную правозащитницу" Миру Тераду кремлевские телеграм-каналы пишут о якобы незаконной продаже Владимиром Зеленским более миллиона литров донорской крови за границу.

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В перепродаже крови, которая предназначалась для военных и гражданских, якобы участвовали Министерство здравоохранения Украины и американская организация USAID.



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Дискредитация Зеленского

Все эти заявления являются безосновательными, а сама "международная правозащитница" на самом деле активно поддерживает Россию. Поэтому это очередная попытка Кремля посеять враждебные настроения в обществе и дискредитировать Президента Украины.

В Украине нет точной статистики, которая показывала бы, сколько крови сдали украинцы. Каждый город на базе медицинских центров именно организует сбор крови. К примеру, жители Полтавщины за 2023 год сделали примерно 28 тысяч донаций крови. Тогда как в Одесской области с начала полномасштабного вторжения в рамках проекта "Донор Одесса" жители сделали более 7,5 тысяч таких донаций. Найти место для сдачи крови в своем городе можно здесь.

Сколько крови сдали украинцы

Кроме того, в Украине работает ОО "Всеукраинская ассоциация доноров Украины" (проект - "ДонорUA"), которая за 2023 год зарегистрировала более 14 тысяч донаций. В сумме это более 7 тысяч литров крови. Однако невозможно посчитать точное количество полученного количества крови от волонтеров по всей Украине.

Так же нельзя утверждать о "миллионе" литров, ведь "правозащитница" не уточняет, за какой период собрали это количество. На самом деле это физически невозможно, ведь в Украине не зарегистрировано такое количество доноров, которая бы покрыла миллион литров крови, к примеру, за год.

За один раз человек может сдать не более 450 (еще дополнительно до 40 мл берут для тестирования крови), то есть примерно 10% от своего общего количества крови. Повторно сдать кровь человек может минимум через 60 дней после предыдущей донации. Кроме этого, донором цельной крови можно быть не более 6 раз в год.

Что известно о Мире Тераде

В открытых источниках мы также нашли информацию о так называемой международной правозащитнице Мире Тераде. Как пишут сами же российские медиа, она на самом деле гражданка России, которую до свадьбы звали Оксаной Вовк. Ранее ее арестовали в США и обвинили в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.

Ее мужа разыскивали за организацию контрабанды наркотиков в крупном размере, а она в свою очередь использовала его компании для оплаты услуг. Но Терада, по ее словам, "не знала" о причастности мужа к торговле наркотиками. Впоследствии ее депортировали обратно в РФ. Сейчас она глава российского Фонда борьбы с репрессиями и активно распространяет кремлевскую пропаганду.

Кремлевские медиа специально в своих материалах представляют ее как эксперта и добавляют приставку "международная", чтобы таким образом придать большей легитимности ее словам и вызвать доверие у зрителей.

Кроме этого, в Украине запрещен экспорт донорской крови за границу. В то же время производители лекарств могут продавать за границу медпрепараты на основе крови - альбумин и иммуноглобулин. Однако к таким лекарствам есть определенные требования и ограничения. Также в августе 2023 года Кабмин разрешил завозить кровь или ее компоненты из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи.