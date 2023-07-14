Росія пробиває чергове дно, ця країна не сприймає людей, які чимось відрізняються і цього разу постраждали трансгендерні люди. 24 Канал розповідає, що це за люди і як їх хочуть скасувати в країні терористів.

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Хто такі трансгендерні люди

Трансгендерні люди – це ті, чия стать або гендерна ідентичність не відповідає соціальним та біологічним стереотипам, пов'язаним з їхньою статтю при народженні. Вони відчувають невідповідність між своєю внутрішньою ідентичністю та тим, як їх сприймають у суспільстві.

Стать – це біологічні характеристики, такі як хромосоми, гормони та органів репродуктивної системи. У більшості випадків стать визначається при народженні на основі зовнішніх ознак, таких як геніталії.

Гендерна ідентичність – це особистий внутрішній досвід власної статі. Гендерна ідентичність може збігатися з встановленою при народженні статтю, але може також відрізнятися від неї (це називається "трансгендерна гендерна ідентичність").

Трансгендерність – це не психічний розлад. Не всі трансгендерні люди змінюють те, що заведено вважати біологічною статтю і її неможливо змінити повністю. Тому, говорячи про трансгендерних людей, намагайтеся використовувати слово "гендер", а не "стать". Краще казати так: "трансгендерні люди", "транслюди", "трансперсони".

Поширений вираз "змінити стать", як правило, передбачає, що людина змінила біологічні статеві ознаки. Але насправді не існує однієї чарівної операції, яка "змінює стать": кожна транслюдина (такою вона може вважатися ще до будь-яких втручань) може зробити одну або кілька маніпуляцій, щоб привести внутрішнє відчуття у відповідність до зовнішніх даних – залежно від своїх бажань та можливостей.

ВООЗ виключила трансгендерність з реєстру психічних захворювань у Міжнародній класифікації захворювань-11. МКХ-11 використовує поняття "гендерна невідповідність" (gender incongruence) для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, зафіксованої при народженні.

Що передбачає російський закон

Держдума Росії ухвалила у третьому та остаточному читанні закон про заборону "зміни статі". Закон залишилося схвалити Радфеду та підписати Путіну. І тоді в Росії будуть заборонені операції для трансгендерного переходу та відповідна гормональна терапія, а також заміна гендерного маркера у документах.

Також росіянам не можна буде усиновлювати дітей або ставати опікунами після зміни гендерного маркера та отримання нових документів. Заборонять і шлюби при "зміні статі одним із подружжя".

Таким чином Росія вкотре довела, що це країна людожерська та антилюдська. Адже ступінь прийняття суспільством транслюдей безпосередньо залежить від ступеня розвитку та толерантності цього суспільства загалом. А визнання і повага до гендерної ідентичності трансгендерних людей є важливою складовою рівного та інклюзивного соціуму.

Зазначимо, що в Україні є всі можливості для того, щоб здійснити трансгендерний перехід: від френдлі сімейних лікарів до гормональних препаратів і клінік, де роблять операції. До того ж рівень толерантності до ЛГБТК-спільноти росте з року в рік. За 6 років в Україні у півтора раза скоротилася кількість людей, які негативно ставиться до цієї спільноти.