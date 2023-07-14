Россия пробивает очередное дно, эта страна не воспринимает чем-то отличающихся людей и на этот раз пострадали трансгендерные люди. 24 Канал рассказывает, что это за люди и как их хотят упразднить в стране террористов.

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Кто такие трансгендерные люди

Трансгендерные люди – это те, чей пол или гендерная идентичность не отвечают социальным и биологическим стереотипам, связанным с их полом при рождении. Они чувствуют несоответствие между своей внутренней идентичностью и тем, как они воспринимаются в обществе.

Пол – это биологические характеристики, такие как хромосомы, гормоны и органы репродуктивной системы. В большинстве случаев пол определяется при рождении на основе внешних признаков, таких как гениталия.

Гендерная идентичность – это личный внутренний опыт своего пола. Гендерная идентичность может совпадать с установленным при рождении полом, но может также отличаться от нее (это называется "трансгендерная гендерная идентичность").

Трансгендерность – это не психическое расстройство. Не все трансгендерные люди изменяют то, что принято считать биологическим полом и его невозможно изменить полностью. Поэтому, говоря о трансгендерных людях, старайтесь использовать слово "гендер", а не "пол". Лучше говорить так: "трансгендерные люди", "транслюды", "трансперсоны".

Распространенное выражение "изменить пол", как правило, предполагает, что человек изменил биологические половые признаки. Но на самом деле не существует одной волшебной операции, которая "изменяет пол": каждый трансчеловек (такой он может считаться еще до любых вмешательств) может совершить одну или несколько манипуляций, чтобы привести внутреннее ощущение в соответствие с внешними данными – в зависимости от своих желаний и возможностей.

ВОЗ исключила трансгендерность из реестра психических заболеваний в Международной классификации заболеваний-11. МКБ-11 использует понятие "гендерное несоответствие" (gender incongruence) для описания людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зафиксированного при рождении.

Что предусматривает российский закон

Госдума России приняла в третьем и окончательном чтении закон о запрете "изменения пола". Закон остался одобрен Радфедом и подписан Путину. И тогда в России будут запрещены операции по трансгендерному переходу и соответствующая гормональная терапия, а также замена гендерного маркера в документах.

Также россиянам нельзя будет усыновлять детей или становиться опекунами после смены гендерного маркера и получения новых документов. Запретят и браки при "перемене пола одним из супругов".

Таким образом, Россия в очередной раз доказала, что это страна людоедская и античеловеческая. Ведь степень принятия обществом транслюдей напрямую зависит от степени развития и толерантности этого общества в целом. Признание и уважение к гендерной идентичности трансгендерных людей является важной составляющей равного и инклюзивного социума.

Отметим, что в Украине есть все возможности для того, чтобы осуществить трансгендерный переход: от френдли семейных врачей до гормональных препаратов и клиник, где делают операции. К тому же уровень толерантности к ЛГБТК-сообществу растет из года в год. За 6 лет в Украине в полтора раза сократилось количество людей, негативно относящихся к этому сообществу.