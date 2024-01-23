Інфекційні захворювання виникають через дію збудника. Збудником інфекції можуть бути віруси, бактерії, грибки, найпростіші чи паразити. Отримати інфекцію можна через контакти з іншими людьми, тваринами, укуси комах, вживання їжі або води.

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А що тоді таке неінфекційні захворювання? Ті, які виникають у людини не через вплив збудника, а з іншої причини. Наприклад, через генетичні особливості, спосіб життя або фактори зовнішнього середовища.

Різниця між вірусами та бактеріями

Вірус

Вірус – неклітинна структура. Складається з генетичного матеріалу – ДНК або РНК – та захисної білкової оболонки – капсиду. Для розмноження вірусу потрібна клітина господаря – людини, тварини чи рослини.

Перелічити всі вірусні інфекції досить складно: їх дуже багато. Деякі з них більш небезпечні для здоров'я людини, деякі зазвичай минають самі протягом декількох днів.

Бактерія

Бактерії – мікроскопічні живі організми, що складаються лише з однієї клітини. Згідно з оцінкою вчених у нашому організмі вдесятеро більше бактеріальних клітин, ніж власних: вони перебувають на шкірі, у шлунково-кишковому тракті, ротовій порожнині, репродуктивних органах та сечовивідних шляхах.

Більшість бактерій нешкідлива і навіть приносить користь: виконує захисні функції, допомагає розщеплювати їжу.

Шкідливі та патогенні бактерії, навпаки, провокують запалення і є причиною багатьох захворювань, наприклад, отиту та інших.

Як відрізняється перебіг вірусної та бактеріальної інфекції

Відрізнити вірусні та бактеріальні інфекції одну від одної не так просто. Світ інфекційних хвороб настільки різноманітний, що неможливо знайти універсальні ознаки.

Як приклад можна взяти повсякденну ситуацію: людина лежить з температурою і хоче зрозуміти, куди їй звернутися, як лікуватися і що робити.

Наскільки висока температура? Найчастіше при бактеріальних інфекціях температура буває вищою і тримається довше. Звичайно, бувають винятки: при отиті температури може не бути зовсім, а при грипі температура може піднятися вище 39 градусів за Цельсієм і не опускатися протягом тривалого часу.

Чи є ще якісь симптоми? Наприклад, гнійні виділення з носа, гнійне мокротиння – ознаки боротьби імунної системи з бактеріями.

Як довго триває захворювання? Якщо через тиждень вам не стає краще, кашель тільки посилюється і безрецептурні препарати не допомагають, найімовірніше, необхідно провести додаткову діагностику, щоб виявити бактеріальні причини захворювання.

Звернутися за консультацією до лікаря завжди гарна ідея. Самолікування може призвести до негативних наслідків.

Показники загального аналізу крові виявили причину захворювання. Наприклад, підвищення вмісту нейтрофілів у крові – ознака бактеріального захворювання. Навпаки, зниження кількості нейтрофілів та підвищення кількості лімфоцитів часто відбувається при вірусній інфекції.