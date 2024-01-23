Инфекционные заболевания возникают из-за действия возбудителя. Возбудителем инфекции могут быть вирусы, бактерии, грибки, простейшие или паразиты. Получить инфекцию можно через контакты с другими людьми, животными, укусами насекомых, употребление пищи или воды.

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А что тогда такое неинфекционное заболевание? Те, которые возникают у человека не из-за влияния возбудителя, а по другой причине. Например, из-за генетических особенностей, образа жизни или факторов внешней среды.

Разница между вирусами и бактериями

Вирус

Вирус – неклеточная структура. Состоит из генетического материала – ДНК или РНК – и защитной белковой оболочки – капсида. Для размножения вируса требуется клетка хозяина – человека, животного или растения.

Перечислить все вирусные инфекции достаточно сложно: их слишком много. Некоторые из них более опасны для здоровья человека, некоторые обычно проходят сами в течение нескольких дней.

Бактерия

Бактерии – микроскопические живые организмы, состоящие только из одной клетки. Согласно оценке ученых в нашем организме в десять раз больше бактериальных клеток, чем собственных: они находятся на коже, в желудочно-кишечном тракте, полости рта, репродуктивных органах и мочевыводящих путях.

Большинство бактерий безвредно и даже приносит пользу: выполняет защитные функции, помогает расщеплять пищу.

Вредные и патогенные бактерии, напротив, провоцируют воспаление и являются причиной многих заболеваний, например отита и других.

Как отличается течение вирусной и бактериальной инфекции

Отличить вирусные и бактериальные инфекции друг от друга не так-то просто. Мир инфекционных болезней настолько разнообразен, что невозможно обнаружить универсальные признаки.

В качестве примера можно взять повседневную ситуацию: человек лежит с температурой и хочет понять, куда ему обратиться, как лечиться и что делать.

Насколько высока температура? Чаще при бактериальных инфекциях температура бывает выше и держится дольше. Конечно, бывают исключения: при отите температуры может не быть совсем, а при гриппе температура может подняться выше 39 градусов по Цельсию и не опускаться в течение длительного времени.

Есть ли еще какие-нибудь симптомы? Например, гнойные выделения из носа, гнойная мокрота – признаки борьбы иммунной системы с бактериями.

Как долго длится заболевание? Если через неделю вам не становится лучше, кашель только усиливается и безрецептурные препараты не помогают, вероятнее всего, необходимо провести дополнительную диагностику, чтобы выявить бактериальные причины заболевания.

Обратиться за консультацией к врачу всегда хорошая идея. Самолечение может привести к отрицательным последствиям.

Показатели общего анализа крови выявили причину болезни. К примеру, повышение содержания нейтрофилов в крови – признак бактериального заболевания. Напротив, понижение количества нейтрофилов и повышение количества лимфоцитов часто происходит при вирусной инфекции.