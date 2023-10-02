За даними Всесвітньої федерації серця, серцево-судинні хвороби щороку вбивають понад 20,5 мільйонів людей на рік. На першому місці у структурі смертності – ішемічна хвороба серця та група захворювань головного мозку, пов'язаних із патологічними змінами церебральних судин та порушенням мозкового кровообігу.

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Нове дослідження фізичної активності

У науковій роботі міжнародна група вчених скористався даними понад 450 тисяч учасників Британського біобанку. Дослідники оцінили схильність людей до серцево-судинних захворювань, спираючись на їх сімейний анамнез, встановлені фактори ризику та генетичну схильність.

Крім того, автори зібрали відомості про спосіб життя піддослідних та частоту підйому сходами. За учасниками спостерігали у середньому протягом 12,5 років.

Підняття сходами зменшує ризик хвороб серця

З'ясувалося, що проходження більш як п'яти сходових прольотів на день допомогло на 20% знизити ризик атеросклерозу серцево-судинної системи. Це захворювання поряд з ішемічною хворобою серця та інсультом медики визнають головною причиною смертей у світі.

Короткі серії високоінтенсивних підйомів сходами – ефективний спосіб поліпшити стан кардіореспіраторної системи та ліпідний профіль, особливо для людей, які не можуть досягти рекомендованого рівня фізичної активності,

– розповів співавтор роботи доктор Лу Ци.

За його словами, результати дослідження наголосили на перевагах підйому сходами як першорядного заходу запобігання атеросклеротичній серцево-судинній патології серед населення. До переваг методу вчений також відніс доступність сходів.

Найбільш дієвою профілактикою хвороб серця за допомогою щоденного подолання сходів виявилася для учасників, які слабо схильні до таких патологій. Втім, фахівці зазначили, що й у вразливіших груп людей цей спосіб може "ефективно компенсувати" підвищений ризик серцево-судинних захворювань.