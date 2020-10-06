В той час, як світ зосереджений на боротьбі з коронавірусом, розмноження супербактерій стає ще однією руйнівною загрозою здоров'ю людей.

Кількість смертей від інфекцій, причиною яких є супербактерії, може становити мільйон людей на рік, пише Scince Alert.

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Резистентність бактерій

Стійкість бактерій до антибіотиків не обговорюють так, як COVID-19, оскільки хвороби, які вони викликають, поширюються повільно і неухильно.

Але бактерії можуть стати загрозою на рівні COVID-19,

– переконані вчені.

За даними CDC, майже 3 мільйони жителів США на рік заражаються стійкою до антибіотиків бактеріальною інфекцією.

Щорічно у всьому світі від цих інфекцій помирає близько 700 000 людей. У Всесвітній організації охорони здоров'я підрахували, якщо такі темпи збережуться, то близько 10 мільйонів людей можуть померти від стійких до антибіотиків інфекцій до 2050 року.

Стійкість туберкульозу до антибіотиків

Стеффані Стратді, професорка медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, додала, що люди недостатньо звертають уваги на проблему.

На відміну від COVID-19, який виник раптово і спалахнув, криза супербактерій тільки загострюється. Це вже пандемія. Це вже глобальна криза, а через COVID-19 ситуація тільки погіршується,

— сказала Стратді.

Недоцільність застосування антибіотиків

У липні ВООЗ закликала до більш обережного використання антибіотиків серед пацієнтів з COVID-19, щоб допомогти знизити загрозу стійкості до антибіотиків.

Огляд, проведений в травні, показав, що з приблизно 2 тисяч госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в усьому світі – 72% отримували антибіотики і тільки у 8% були зареєстровані бактеріальні чи грибкові інфекції, тобто їх використовувати без потреби.

У міру того як бактерії стають стійкими до антибіотиків, зростає ризик катастрофічних наслідків.