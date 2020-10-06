В то время как мир сосредоточен на борьбе с коронавирусом, размножение супербактерий становится еще одной разрушительной угрозой здоровью людей.

Количество смертей от инфекций, причиной которых являются супербактерии, может составлять миллион человек в год, пишет Scince Alert.

Читайте также Бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам – исследование

Резистентность бактерий

Устойчивость бактерий к антибиотикам не обсуждают так, как COVID-19, поскольку болезни, которые они вызывают, распространяются медленно и неуклонно.

Но бактерии могут представлять угрозу на уровне COVID-19,

– убеждены ученые.

По данным CDC, почти 3 миллиона жителей США в год заражаются устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекцией.

Ежегодно во всем мире от этих инфекций умирает около 700 000 человек. Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, если такие темпы сохранятся, то около 10 миллионов человек могут умереть от устойчивых к антибиотикам инфекций к 2050 году.

Устойчивость туберкулеза к антибиотикам

Стеффани Стратди, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего, добавила, что люди недостаточно обращают внимания на проблему.

В отличие от COVID-19, который возник внезапно и вспыхнул, кризис супербактерий только обостряется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, а через COVID-19 ситуация только ухудшается,

– сказала Стратди.

Нецелесообразность применения антибиотиков

В июле ВОЗ призвала к более осторожному использованию антибиотиков среди пациентов с COVID-19, чтобы помочь снизить угрозу устойчивости к ним.

Обзор, проведенный в мае, показал, что из примерно 2 тысяч госпитализированных пациентов с COVID-19 во всем мире – 72% получали антибиотики и только у 8% были зарегистрированы бактериальные или грибковые инфекции, то есть их использовать без надобности.

По мере того как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, возрастает риск катастрофических последствий.