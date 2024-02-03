Та нове дослідження нарешті допомагає зрозуміти природу його виникнення. Мова про Паранеопластичний неврологічний синдром (ПНС).

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Учені виявили, що аутоімунна реакція, яка спричиняє ПНС, відбувається через білок, який виробляється пухлиною, це білок дещо схожий на вірус. Йога нукова назва PNMA2. Тепер учені кажуть, що він імуногенний, тобто здатний стимулювати клітини імунної системи для імунної відповіді на специфічний антиген.

Що відомо про білок PNMA2

Структурно PNMA2 нагадує вірус, який буквально стимулює аутоімунну відповідь. Його собливістю є здатність виходити з клітин без мембрани, що робить його особливо імуногенним.

Ба більше, вірусоподібний білок не лише викликає аутоімунні антитіла, а й може спровокувати в організмі когнітивні проблеми, які власне зачасту проявляються у хворих на рак з ПНС.

Нові дані

Праця науковців відкриває такі важливі моменти, як механізм контролю вірусоподібних білків у здорових тканинах мозку, а також допомагає зрозуміти, як саме білок змушує імунну систему атакувати їх у разі ПНС.

Вчені не планують зупинятись на отриманних результатах, а будуть продовжувати дослідження, аби розширити розуміння цієї складної взаємодії та знайти можливі методи лікування.