Чоловік відчайдушно намагається привернути увагу громадськості до цієї проблеми, щоб врятувати інших. Адже за останній рік він двічі майже не помер від кількості випитої ним води.

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На яку хворобу страждає чоловік

У 2017 році у Ліама діагностували рідкісну хворобу – ахалазію. Це стан при якому людина не може нормально ковтати. Ліам не міг їсти не те щоб тверду їжу, а навіть звичайний бутерброд. Він змушений при цьому споживати величезну кількість води, щоб проковтнути їжу.

Я ніколи раніше не чув про це захворювання. Мені доводилося випльовувати їжу, бо вона застрягала в моїй харчовій трубі, як у засміченому стоку,

– поділився Ліам.

Стан Ліама з часом лише погіршувався: він дуже схуд, бо не зміг нормально харчуватися. І лише після численних обстежень йому поставили рідкісний діагноз.

Після кількох місяців очікування на операцію, Ліама прооперували, з надією, що це полегшить його стан і спростить ковтання їжі. Однак йому сказали, що для кращого засвоєння їжі йому потрібно пити багато води.

Випив забагато води

У січні цього року Ліам пережив критичну ситуацію – випив занадто багато води, намагаючись впоратися із болем та спазмами, які виникали через його захворювання. Це призвело до того, що чоловіка довелося госпіталізувати.

"Спочатку я випивав, напевно, 2 – 3 літри води під час їжі. Тоді я не знав про ризики надлишку води. У мене доволі часто бувають болісні спазми через моє захворювання, і іноді вода допомагає", – розповів Ліам.

Але коли влітку він вирушив у відпустку до Риму, то, намагаючись охолодитися в спекотну погоду, пережив ще один напад водного перенасичення, який ледь не став смертельним.