Мужчина отчаянно пытается привлечь общественность к этой проблеме, чтобы спасти других. Ведь за последний год он дважды почти не умер от количества выпитой воды.

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Какой болезнью страдает мужчина

В 2017 году у Лиама диагностировали редкую болезнь – ахалазию. Это состояние при котором человек не может нормально глотать. Лиам не мог есть не то чтобы твердую пищу, а даже обычный бутерброд. Он вынужден при этом употреблять в пищу огромное количество воды, чтобы проглотить пищу.

Я никогда раньше не слышал об этом заболевании. Мне приходилось выплевывать пищу, потому что она застряла в моей пищевой трубе, как в засоренном стоке,

– поделился Лиам.

Состояние Лиама со временем только ухудшалось: он очень похудел, потому что не смог нормально питаться. И только после многочисленных обследований ему был поставлен редкий диагноз.

После нескольких месяцев ожидания на операцию, Лиама прооперировали с надеждой, что это облегчит его состояние и упростит глотание пищи. Однако ему сказали, что для лучшего усвоения пищи ему нужно пить много воды.

Выпил много воды

В январе этого года Лиам пережил критическую ситуацию – выпил слишком много воды, пытаясь справиться с болью и спазмами, возникавшими из-за его заболевания. Это привело к тому, что мужчину пришлось госпитализировать.

"Сначала я выпивал, наверное, 2 – 3 литра воды во время еды. Тогда я не знал о рисках излишка воды. У меня довольно часто бывают болезненные спазмы из-за моего заболевания, и иногда вода помогает", – рассказал Лиам.

Но когда летом он отправился в отпуск в Рим, то, пытаясь охладиться в жаркую погоду, пережил еще один приступ водного перенасыщения, едва не ставший смертельным.