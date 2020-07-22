Вчені розробили тест, який ефективно визначає наявність онкозахворювання на ранніх стадіях, коли інші методи ще не в змозі його знайти. Так, учасники експерименту дізнались про діагноз за 1-4 роки до появи симптомів та клінічного діагностування класичним способом.

Група американських і китайських вчених розробила тест PanSeer – це аналіз крові, який за кілька років до появи ознак, здатний виявити онкозахворювання. Зокрема таким чином можна діагностувати рак шлунку, стравоходу, печінки, легені і колоректальний. Наукова стаття опублікована в журналі Nature Communications.

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Як вдалося розробити революційний тест

За основу для створення тесту PanSeer взяли масив інформації від дослідження Університету Фудань (КНР) в 2007-2017 роках за участю понад 123 115 здорових добровольців: було зібрано понад 1,6 млн зразків. Люди весь цей час регулярно здавали аналізи і проходили огляди у медиків. Таким чином, дослідники отримали зразки крові тих людей, у яких потім діагностували рак.

Як працює тест

Вчені визначили маркери, що вказують на ранні етапи розвитку раку. Тест виявляє онкомаркери в крові у поки ще безсимптомних хворих з ймовірністю 91%.

Люди, яким розроблений тест вияви рак, отримали підтверджений традиційними способами діагноз, через один-чотири роки після того, як були виявлені ранні онкомаркери. Специфічність тесту – 96%.

Цікаво, що ймовірність діагностувати рак за ранніми маркерами у людей, які на момент забору крові вже знали про хворобу, нижче – 88%.

Відсутність раку PanSeer визначає на основі маркерів метилування ДНК з імовірністю 95%.

Тест не "пророкує", у кого з'явиться рак, а у кого ні: він діагностує тих, хто вже хворий, але на ранній стадії,

– наголосили дослідники.

PanSeer повною мірою використовує біомаркери метилування шляхом чутливого націлювання на 10 613 CpG-острівців в 477 областях геному і подальшої сукупної реакції.