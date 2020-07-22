Ученые разработали тест, который эффективно определяет наличие онкозаболевания на ранних стадиях, когда другие методы еще не в состоянии его найти. Да, участники эксперимента узнали о диагнозе за 1-4 года до появления симптомов и клинического диагностирования классическим способом.

Группа американских и китайских ученых разработала тест PanSeer – это анализ крови, который за несколько лет до появления признаков, способен выявить онкозаболевание. В частности таким образом можно диагностировать рак желудка, пищевода, печени, легких и колоректальный. Научная статья опубликована в журнале Nature Communications.

Читайте также Как не заболеть раком: опубликовали новые международные рекомендации

Как удалось разработать революционный тест

За основу для создания теста PanSeer взяли массив информации от исследования Университета Фудань (КНР) в 2007-2017 годах с участием более 123 115 здоровых добровольцев: было собрано более 1,6 млн образцов. Люди все это время регулярно сдавали анализы и проходили осмотры у медиков. Таким образом, исследователи получили образцы крови тех людей, у которых потом диагностировали рак.

Как работает тест

Ученые определили маркеры, указывающие на ранних этапах развития рака. Тест выявляет онкомаркеры в крови у пока еще бессимптомных больных с вероятностью 91%.

Люди, которым разработанный тест выявил рак, получили подтвержденный традиционными способами диагноз, через один-четыре года после того, как были обнаружены ранние онкомаркеры. Специфичность теста – 96%.

Интересно, что вероятность диагностировать рак с ранними маркерами у людей, которые на момент забора крови уже знали о болезни, ниже – 88%.

Отсутствие рака PanSeer определяет на основе маркеров метилирования ДНК с вероятностью 95%.

Тест не "предсказывает", у кого появится рак, а у кого нет: он диагностирует тех, кто уже болен, но на ранней стадии,

– отметили исследователи.

PanSeer полной мере использует биомаркеры метилирования путем чувствительного нацеливание на 10 613 CpG-островков в 477 областях генома и последующей совокупной реакции.