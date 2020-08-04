Внутрішні кровотечі часто призводять до смерті через відсутність своєчасної медичної допомоги. Американські вчені розробили спосіб швидко впоратися з ушкодженнями судин, щоб виграти необхідний час і доставити людину до лікарні для подальшого лікування.

Доклінічні випробування показали надзвичайно високий результат в досягненні цієї мети. Укол новим препаратом швидко зупиняє кровотечу крововтрати знижуються на 97%. Дослідження опублікували на сайті Гарвардського університету.

Читайте також Як зупинити кровотечу та надати першу допомогу

В умовах лікарні боротися з внутрішніми кровотечами можна – стан контролюють шляхом переливання тромбоцитів, які прикріплюються до ушкодженої судини і формують згусток крові. Подібна допомога надається в лікарні, проте більшість людей з важкими травмами вмирають ще до приїзду в лікарню – впродовж години через сильну крововтрату.

Вчені прагнули розробити інструмент, який не вимагає умов лікарні для надання допомоги і може бути застосований в машині швидкої допомоги або навіть у звичайному рюкзаку мандрівника.

Тож вчені розробили препарат – ліофілізований агент, який має консистенцію цукрової вати та може зберігатися при кімнатній температурі протягом декількох місяців і відновлювати свої властивості в фізіологічному розчині перед ін'єкцією людині.

Наша мета полягала в тому, щоб ліки можна було б зберігати у звичайних умовах, а після внутрішньовенної ін'єкції часу було б достатньо, щоб доставити пацієнта в лікарню,

– прокоментував співавтор дослідження Самір Мітраготрі.

Лікування здійснюється за допомогою полімер-пептидного агента під назвою HAPPI, який може вибірково зв'язуватися з пошкодженими судинами і активованими тромбоцитами в місці кровотечі.

Зв'язуючись з тромбоцитами HAPPI підсилює їх кількість в місці пошкодження, пояснюють автори, а ін'єкцію можна виконати в будь-якому місці на тілі, незалежно від області травми.

Тестування HAPPI на моделях мишей показало, що лікування скорочувало час кровотечі приміряне на 99%, а крововтрата знизилася на 97%. Ін'єкції збільшували виживаність гризунів протягом години. Це критично важлива мета для лікування важких травм, підкреслили автори.

Тепер команда планує протестувати підхід на більших моделях тварин перш, ніж нагнути клінічні дослідження.