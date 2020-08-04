Внутренние кровотечения часто приводят к смерти из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Американские ученые разработали способ быстро справиться с повреждениями сосудов, чтобы выиграть необходимое время и доставить человека в больницу для дальнейшего лечения.

Доклинические испытания показали чрезвычайно высокий результат в достижении этой цели. Укол новым препаратом быстро останавливает кровотечение, кровопотери снижаются на 97%. Исследования опубликовали на сайте Гарвардского университета.

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В условиях больницы бороться с внутренними кровотечениями можно – состояние контролируют путем переливания тромбоцитов, которые прикрепляются к поврежденному сосуду и формируют сгусток крови. Подобная помощь оказывается в больнице, однако большинство людей с тяжелыми травмами умирают еще до приезда в больницу – в течение часа из-за сильной кровопотери.

Ученые стремились разработать инструмент, который не требует условий больницы для оказания помощи и может быть применен в машине скорой помощи или даже в обычном рюкзаке путешественника.

Поэтому ученые разработали препарат – лиофилизированный агент, который имеет консистенцию сахарной ваты и может храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев и восстанавливать свои свойства в физиологическом растворе перед инъекцией человеку.

Наша цель состояла в том, чтобы лекарство можно было бы хранить в обычных условиях, а после внутривенной инъекции времени было бы достаточно, чтобы доставить пациента в больницу,

– прокомментировал соавтор исследования Самир Митраготри.

Лечение осуществляется с помощью полимер-пептидного агента под названием HAPPI, который может избирательно связываться с поврежденными сосудами и активированными тромбоцитами в месте кровотечения.

Связываясь с тромбоцитами HAPPI усиливает их количество в месте повреждения, объясняют авторы, а инъекцию можно выполнить в любом месте на теле, независимо от области травмы.

Тестирование HAPPI на моделях мышей показало, что лечение сокращает время кровотечения примерено на 99%, а кровопотеря снизилась на 97%. Инъекции увеличивали выживаемость грызунов в течение часа. Это критически важная цель для лечения тяжелых травм, подчеркнули авторы.

Теперь команда планирует протестировать подход на больших моделях животных прежде, чем начать клинические исследования.