Плагіат та обман

Виявлені факти плагіату у докторській дисертації Вікторії Петрушенко стосуються не лише російської книги, але й десяти інших дисертацій. Крім того, наукова спільнота також повідомляє про фальсифікацію її експерименту на собаках, пов'язаного з дослідженням панкреатиту.

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У дисертації Петрушенко зазначається, що вона проводила експеримент на собаках, які "утримувалися в умовах віварію Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова". Однак насправді всі дані, які вона наводить у своїй роботі, а саме у розділі "Результати досліджень та їх обговорення" і "Висновки", виявилися копією автореферату російської докторської дисертації В. В. Шабанова, який Петрушенко представила як свої власні.



Плагіат у роботі Вікторії Петрушенко / Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях

Висновки експертів

Після дослідження автори звіту приходять до висновку, що у дисертації Петрушенко знайдено яскравий приклад обману, що відповідає описаному у Законі про освіту (ст. 42, п. 4) як "надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу". До форм обману відносяться академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.