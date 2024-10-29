Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомляє Суспільне з посиланням на МОЗ.

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Очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій

Інші медики, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов.

Зазначається, що основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це необхідно, аби експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань.

Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Крім цього, у відомстві зазначили, що рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки та оборони України.