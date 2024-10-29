Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Суспильне со ссылкой на Минздрав.

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Руководителей МСЭК не допустят к работе в новой системе врачебных комиссий

Другие медики, которые сейчас работают в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

Отмечается, что основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики. Как пояснили в Министерстве здравоохранения, это необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, которые имеют актуальный уровень медицинских знаний.

Дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действовать. Пересматриваться будут только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.