М’ясо, молоко, яйця, арахіс і молюски містять харчові антигени, які можуть спричинити алергію. Навіть за відсутності алергії антигени (як у деяких рослин і бобових) сприймаються організмом як чужорідними, пише Frontiers in Immunology.

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Нове дослідження мʼяса

Останні дослідження показують, що організм відчуває себе краще, коли в дієті більше овочів, ніж тваринних білків та жирів. Середземноморська дієта, переваги якої підтверджують вчені, в основному складається з риби та рослинних продуктів.

Дослідники Центру інтегративних медичних наук Рікена, Університету Йокогама, Університету Тіба (Японія), Університету науки та технологій Фокхана (Південна Корея) та Університету Немгену (Нідерланди) провели низку експериментів на мишах і знайшли протиракові властивості антигенів, що містяться в м'ясі та молоці.

Протиракові властивості мʼяса

Миші, які брали участь у дослідженні, мали мутацію в гені, здатному придушити пухлини. Тварин спочатку годували звичайною їжею або їжею, в якій не було антигенів. У першому випадку в тонкому кишківнику кількість пухлин була меншою, ніж у другому, а в товстій – однаковою.

Введення альбуміну, антигену з м'яса, також зменшило кількість пухлин. Це означає, що протипухлинний ефект пов'язаний з наявністю антигенів, а не іншим специфічним антигеном. Також була помічена активація імунної системи. У мишей, яким вводили антигени, клітини імунітету в кишківнику були більш активними.