На відміну від західного типу харчування, який навпаки асоціюється з підвищеним стресом, через фастфуд, жирну їжу та швидкі вуглеводи, середземноморська дієта, багата на рослинні продукти й корисні жири. Дослідження підтвердили, що середземноморська дієта ймовірно, знижує стрес і покращує психічне здоров'я.

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Середземноморська дієта і стрес

Дотримання середземноморської дієти замість типового західного раціону може сприяти відчуттю меншого стресу, – резюмували вчені з Університету Бінгемтона та Університету штату Нью-Йорк.

Результати підтвердили: дотримання середземноморської дієти може зменшити сприйняття стресу, допомагаючи людям почуватися менш напруженими.

Стрес є фактором, який сприяє розвитку психічних розладів, і наші дослідження, як і інші, показали, що середземноморська дієта сприяє зниженню таких розладів,

– зазначила Ліна Бегдаче – доцент кафедри досліджень здоров'я і благополуччя.

Деталі дослідження та важливі висновки

Хоча про користь середземноморської дієти для психічного і фізичного здоров'я відомо багато, вплив цього типу харчування на сприйняття стресу вивчено мало.

У ході нового дослідження вчені провели опитування серед більш ніж 1500 людей, вивчаючи їхні харчові звички і рівень сприйманого стресу. Результати показали, що компоненти середземноморської дієти пов'язані з більш низьким рівнем стресу і психічних розладів, в той час як західна дієта мала протилежний ефект.