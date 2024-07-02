Хімічний склад та бар'єрні властивості

Вчені виявили, що в епідермісі афроамериканців порівняно з епідермісом азійців та європейців менше церамідів — ліпідів, тісно пов'язаних з бар'єрною функцією шкіри. Найвищий рівень церамідів у шкірі спостерігався у жителів Азії – це пояснює мінімальну втрату вологи з їхньої шкіри.

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Реакція на ультрафіолет

Виявилося, що у багатьох представників азійської раси шкіра особливо реагує на сонячні промені. Відповідно до загальноприйнятої концепції фототипування люди, які легко засмагають, рідко згорають, а ті, хто легко згоряє рідко можуть засмагнути. У азійців ця залежність спостерігається у менш ніж у половині випадків.

Реакція на хімічні подразники

Азійці гірше переносять пілінги, тому що їхня шкіра чутливіша до хімічних подразників, ніж шкіра людей європеоїдної раси. Це може бути пов'язане з тоншим роговим шаром шкіри жителів Азії.

Типи старіння шкіри людей різних рас

Процес старіння індивідуальний і від різних зовнішніх і внутрішніх чинників. Однак у людей, що належать до однієї раси, можна виявити певні закономірності старіння шкіри.

Наприклад, у людей із темною шкірою ознаки фотостаріння зазвичай виявляються пізніше, ніж у людей зі світлою шкірою. Основними проявами старіння для темної шкіри будуть гіперпігментація та нерівний колір, а для світлої шкіри – зморшкуватість та в'ялість.

Крім цього, для слов'ян характерніший деформаційний і дрібномозморшкуватий тип старіння, для європейців — змішаний, а для азійців – м'язовий.