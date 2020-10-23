Біполярний розлад є однією з найсерйозніших захворювань в психіатрії. Різновидів цієї хвороби – безліч, а процес лікування дуже складний.

Біполярний розлад має певні ранні симптоми, які зазвичай може помітити лише одна людина – ви самі, повідомляє НВ.

Детальніше Біполярний розлад: що це таке і як проявляється

Багато людей плутають ранні симптоми біполярного розладу з простою дратівливістю або втомою, тож не звертаються вчасно за допомогою.

У чому небезпека біполярного розладу

Під час біполярного розладу людина постійно живе немов двома життями. В один момент у неї все гаразд, а в інший – все жахливо. У медицині виділяють два періоди біполярного розладу: період максимуму ( манії, коли людина відчуває максимальну ейфорію та позитив), а також період мінімуму (депресії, коли людина почувається надзвичайно сумно, жахливо).

Людина може переходити між цими періодами буквально за лічені хвилини по декілька разів на день. Хвора на біполярний розлад людина може розпочати свій ранок бадьоро та радісно, а потім посваритися з кимось через дрібницю й до вечора лежати в ліжку з важкою депресією. І ні, це не прості перепади настрою, а маніакально-депресивний психоз, який є досить небезпечним. Внаслідок прогресування хвороби людина з маніакально-депресивним психозом здатна на вельми відчайдушні вчинки в обох періодах. Окрім цього, коливання настрою можуть впливати на сон, якість життя і життєздатність, а також на судження, поведінку і здатність мислити ясно.



Ранні ознаки біполярного розладу / Фото 4Brain

Найчастіше маніакально-депресивний психоз проявляється ще в підлітковому або в ранньому дорослому віці. Але іноді хвороба може не проявлятись впродовж усього життя, поки не трапиться якась подія, яка стане спусковим гачком. Це може бути фізична травма або важкий стрес. Статистичний факт – жінки страждають на біполярний розлад частіше, ніж чоловіки.

Біполярний розлад має декілька видів та форм, але однією з ознак є переживання манії і депресії.

П’ять ознак того, що ви схильні до манії

Одна з можливих ознак стадії манії – несподівані сплески щастя і відчуття душевного підйому впродовж декількох годин. Як правило, вони настають раптово, без видимих причин та приводів.

Постійна імпульсивність, схильність до несподіваних і необдуманих вчинків.

Швидка плутана вимова. Коли ви говорите так швидко, що людям складно вас зрозуміти. Деякі медики кажуть, що варто особливо насторожитися людям, які відчувають, що їм зручніше спілкуватися в листуванні, ніж наживо.

Надмірна самовпевненість. Вам здається, що ви розумніші і сильніші за інших. І можете це довести.

Схильність до ризикованих вчинків, наприклад, до спонтанного сексу, світлофорних перегонів, бійки в барі тощо.

П’ять ознак того, що ви є схильними до депресії

Трапляється, що не хочете нікого бачити, ні з ким розмовляти. Будь-який телефонний дзвінок просто лякає.

Іноді ви відчуваєте смуток, але не можете зрозуміти, чому. Ви по кілька годин відчуваєте себе нещасною і безпорадною людиною, хоч і розумієте, що вагомих приводів сумувати немає.

Ви втратили інтерес до своїх колишніх захоплень та не можете знайти нових. Вас нічого не бентежить, не чіпляє.

Ви періодично відчуваєте сильну втому і брак енергії. Хоча до цього не робили нічого такого, що могло б вас повністю виснажити.

У вас бувають проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги. Не можете згадати про щось, що відбувалося порівняно нещодавно. Також ви боїтеся приймати складні рішення, тож ви уникаєте цього.

Навіть якщо вам здалося, що більшість пунктів з переліку точно про вас, то не варто панікувати. Можливо, ви просто є занадто емоційною людиною. Ви не можете поставити собі діагноз самостійно, тож консультація з фахівцем розставить все на свої місця.