Биполярное расстройство является одним из самых серьезных заболеваний в психиатрии. Разновидностей этой болезни – множество, а процесс лечения очень сложный.

Биполярное расстройство имеет определенные ранние симптомы, которые обычно может заметить только один человек – вы сами, сообщает НВ.

Подробнее Биполярное расстройство: что это такое и как проявляется

Многие люди путают ранние симптомы биполярного расстройства с простой раздражительностью или усталостью, поэтому не обращаются вовремя за помощью.

В чем опасность биполярного расстройства

Во время биполярного расстройства человек постоянно живет словно двумя жизнями. В один момент у него все в порядке, а в другой – все ужасно. В медицине выделяют два периода биполярного расстройства: период максимума (мании, когда человек чувствует максимальную эйфорию и позитив), а также период минимума (депрессии, когда человек чувствует себя чрезвычайно грустно, ужасно).

Человек может переходить между этими периодами буквально за считанные минуты по нескольку раз в день. Страдающий биполярным расстройством человек может начать свое утро бодро и радостно, а потом поссориться с кем-то из-за пустяка и до вечера лежать в постели с тяжелой депрессией. И нет, это не простые перепады настроения, а маниакально-депрессивный психоз, который является достаточно опасным. Вследствие прогрессирования болезни человек с маниакально-депрессивным психозом способен на весьма отчаянные поступки в обоих периодах. Кроме этого, колебания настроения могут влиять на сон, качество жизни и жизнеспособность, а также на суждения, поведение и способность мыслить ясно.



Ранние признаки биполярного расстройства / Фото 4Brain

Чаще всего маниакально-депрессивный психоз проявляется еще в подростковом или в раннем взрослом возрасте. Но иногда болезнь может не проявляться на протяжении всей жизни, пока не случится какое-то событие, которое станет спусковым крючком. Это может быть физическая травма или тяжелый стресс. Статистический факт – женщины страдают биполярным расстройством чаще, чем мужчины.

Биполярное расстройство имеет несколько видов и форм, но одним из признаков является переживание мании и депрессии.

Пять признаков того, что вы склонны к мании

Один из возможных признаков стадии мании – неожиданные всплески счастья и ощущение душевного подъема в течение нескольких часов. Как правило, они наступают внезапно, без видимых причин и поводов.

Постоянная импульсивность, склонность к неожиданным и необдуманным поступкам.

Быстрое путаное произношение. Когда вы говорите так быстро, что людям сложно вас понять. Некоторые медики говорят, что стоит особенно насторожиться людям, которые чувствуют, что им удобнее общаться в переписке, чем вживую.

Чрезмерная самоуверенность. Вам кажется, что вы умнее и сильнее других. И можете это доказать.

Склонность к рискованным поступкам, например, к спонтанному сексу, светофорным гонкам, драке в баре и тому подобное.

Пять признаков того, что вы склонны к депрессии

Случается, что не хотите никого видеть, ни с кем разговаривать. Любой телефонный звонок просто пугает.

Иногда вы чувствуете грусть, но не можете понять, почему. Вы по нескольку часов чувствуете себя несчастным и беспомощным человеком, хоть и понимаете, что веских поводов горевать нет.

Вы потеряли интерес к своим прежним увлечениям и не можете найти новых. Вас ничего не смущает, не цепляет.

Вы периодически чувствуете сильную усталость и нехватку энергии. Хотя до этого не делали ничего такого, что могло бы вас полностью истощить.

У вас бывают проблемы с памятью и концентрацией внимания. Не можете вспомнить о чем-то, что происходило сравнительно недавно. Также вы боитесь принимать сложные решения, поэтому вы избегаете этого.

Даже если вам показалось, что большинство пунктов из перечня точно о вас, то не стоит паниковать. Возможно, вы просто слишком эмоциональный человек. Вы не можете поставить себе диагноз самостоятельно, поэтому консультация специалиста расставит все на свои места.