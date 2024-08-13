З моменту інциденту, можливість витоку радіації зберігається на низькому рівні, проте контроль окупантів над атомною станцією вносить значні ризики.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернуло увагу на необхідність негайного реагування. Відновлення українського контролю над ЗАЕС має критичне значення для забезпечення радіаційної безпеки регіону.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію

Залишатися в приміщенні або негайно в нього зайти. Заблокувати вікна та двері. Взяти всередину домашніх тварин; Зробити запас води та їжі на кілька днів. Одягнути захисні маски та одяг. Стежити за офіційними повідомленнями від влади та ДСНС.

У разі необхідності виходу з укриття:

Використовуйте захисний одяг, респіратор. Не роздягайтесь на вулиці і уникайте контакту з землею. При поверненні додому негайно зніміть забруднений одяг і візьміть душ. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха. Надягніть чистий одяг.

Як забезпечити безпечне споживання їжі та води?